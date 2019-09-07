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Liderlerden ‘kararlılık’ mesajı

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Referans şartlarında uzlaşı sağlamak amacıyla adada Pazar gününden beridir her gün Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis arasında mekik diplomasisi yürüten BM diplomatı Lute dün akşam ara bölgede resepsiyon düzenleyerek liderleri buluşturdu

Liderlerden ‘kararlılık’ mesajı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis için dün akşam saat 18.00’de ara bölgede gayrı resmi resepsiyon verdi.

Lefkoşa’da ara bölgede BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde verilen liderler resepsiyonu 1 saat sürdü. 

Referans kavramlar çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce verdiği liderler resepsiyonuna katılmak BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’ne giden Kıbrıslı Türk lider Akıncı, Jane Holl Lute ve Elizabeth Spehar tarafından karşılandı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile birlikte, referans kavramlarla ilgili çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde verdiği liderler resepsiyonuna katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute sürecin devam ettiğini söyledi.
Jane Holl Lute liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis için düzenlediği gayrı resmi resepsiyonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “İki lidere de beni bu hafta kabul ettikleri için teşekkür ediyorum“ dedi.
Hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptıklarını belirten Lute, “Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.
 

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