banner255
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
11 0
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
19 0
 
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
12 0
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
100 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
20 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
97 0
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
153 0
banner82

Liderler yaklaşık 3 saat görüştü

banner27

banner262
Liderler yaklaşık 3 saat görüştü
banner215

 26 Şubat 19 (T.A.K.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin saat 10.30’da başlayan gayrı resmi görüşmesi saat 13.45’de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı saat 14.20’de, Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yaptı.

Liderler, 4 ay aradan sonra bu sabah Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgâhında bir araya geldi.

Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakereler Temmuz 2017’de İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yapılan konferansın ardından kopmuştu. En son 26 Ekim 2018’de bir araya gelen liderlerin görüşmesinin ardından Aplıç ve Derinya’da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıya Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, desentralize federal yapı ve varsa başka düşüncelerini dinlemek için katılacağını belirtmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.