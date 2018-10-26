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Liderler uzun bir aradan sonra buluştu

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İkUzun bir aranın ardından bugün bir araya gelen iki liderin görüşmesi BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında yer alıyor

Liderler uzun bir aradan sonra buluştu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından bugün bir araya geldi.
İki liderin görüşmesi BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında yer alıyor. Görüşme, saat 10:10’da başladı.
Crans Montana’daki Beşli Konferans’ın anlaşma olmadan sona erdiğinin ilan edildiği 7 Temmuz 2017’den bu yana teması olmayan Akıncı ile Anastasiadis, en son 16 Nisan’da Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında akşam yemeğinde bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 15 Ekim'de Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporun açıklanmasının ardından, geçişlere hazır olan Derinya -Aplıç kapılarının açılış tarihlerini belirleyerek duyurmak ve Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin düşüncelerini öğrenmek için Rum liderle görüşmek istediği yönünde çağrı yapmıştı.
LUTE 31 EKİM’DE KIBRIS’A GELİYOR
Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunun BM Güvenlik Konseyi’nde 30 Ekim’de görüşülmesinin hemen  ardından liderlerle temaslarda ulunmak üzere 31 Ekim’de Kıbrıs’a gelecek.

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