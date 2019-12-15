Liderler konferansta buluşacak

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, iki toplumlu Eğitim Komitesi’nin yarın Ledra Palace’ta düzenleyeceği “Barış İçin Dönüşümcü Liderlik” temalı konferansa katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anstasiadis’in, iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin düzenleyeceği etkinliğe katılacağı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki toplumlu Eğitim Komitesi’nin pazartesi günü, Ledra Palace’ta düzenleyeceği “Barış İçin Dönüşümcü Liderlik” temalı konferansa katılacağını yazdı.

Eğitim Teknik Komitesi’nin organize ettiği konferansın sabah 09.00’da başlayacağını yazan gazete, konferansta ilkokul, ortaokul, lise ve teknik okullar olmak üzere 50 Kıbrıslı Türk ve 50 Kıbrıslı Rum okul müdürünün yer alacağını iddia etti.

Habere göre, Rum Haber Ajansı’na konu hakkında açıklama yapan Eğitim Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalinos Zembilas, amacın, barış içinde birlikte yaşama, kültürlerarası eğitim, insan hakları için eğitim, vatandaşlık eğitiminin ileriye götürülmesinde okul liderliğinin rolünün genişletilmesi olduğunu ifade etti.

Zembelas açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konferansın başında hitapta bulunacaklarını da söyledi.