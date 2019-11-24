Liderler Berlin yolcusu

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, Berlin’de yarın akşamBM Genel Sekreteri Gutteres ile yapacakları üçlü görüşme için bugün adadan ayrılıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üçlü görüşme için bugün Berlin’e gidecek.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere bugün saat 15.05’te KKTC’den ayrılacak.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGutteres’nin davetlisi olarak bugün Berlin’e hareketinden önce Ercan Havaalanı'nda basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ve Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres’le Pazartesi akşamı üçlü bir görüşme gerçekleştireceği Berlin’e gitmek üzere, bu sabah adadan ayrılıyor.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’e Berlin’de Hükümet Sözcüsü ProdromosProdromu, Başkanlık Müsteşarı VasilisPalmas, Kıbrıs Rum tarafının Müzakerecisi, Büyükelçi AndreasMavroyannis, Başkanlık Ofisi Müdürü, Büyükelçi KiriakosKuros ve Başkanlık Ofisi Üyesi PandelisPandelidis’in eşlik edeceğini duyurdu.

Haberde, görüşmede BM Genel Sekreteri’ne Berlin’de, Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı JaneHollLute’un da eşlik edeceği ifade ediliyor.



