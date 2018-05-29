Harmancı, LTB tarihinin en zorlu ancak en başarılı süreci olduğunun altını çizdi ve “Lefkoşa’yı kötü günlerden beraber çıkardık, geleceğe de hep birlikte taşıyacağız” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’de istikrar sağlandığını kaydederek, bu istikrarı kalıcı kılmanın önemli olduğunu söyledi.

Harmancı’nın Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı bugün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki LTB tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Ardından Gülen Yüzler Anaokulu’nu ziyaret ederek okul müdürü Selim Özmenek ve öğretmenlerle buluşan Harmancı, saat 11.00’de ise Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret ederek BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Harmancı’ya ziyaretlerinde TDP Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti.

Harmancı, Gülen Yüzler Anaokulu’nda yaptığı konuşmada, “Görev sürem boyunca Lefkoşa’nın 4 yıl önce getirildiği halden kurtulabilesi için hep beraber katkı koyarak çalıştık. Eğer Lefkoşalıların inancı ve güveni olmasaydı, bu günlere gelemezdik” dedi.

Harmancı buradaki sohbet toplantısında ise, 4 yıl boyunca gerçekleştirdiklerini ve ileriye yönelik projelerini aktardı, soruları cevapladı.

“ORTAK PAYDA VE ÇIKARDA HEM ÇALIŞANIN HEM DE LEFKOŞALILARIN MUTLULUĞUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HAREKET EDİLMESİNİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM”

BES üyelerinin büyük bir çoğunluğunun çalışma arkadaşı olduğunu kaydeden Harmancı, sendikayla bir araya gelerek geçen dört yılı değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçen dört yıl içerisinde 2 toplu iş sözleşmesi imzalandığına işaret eden Harmancı, çetin ve uzun süreçlerin başarıyla ve genel kabulle yaşandığını vurguladı. Dört yıl içerisinde diyalog ve istişarenin üst düzeyde olduğuna da dikkat çeken Harmancı, olayları müzakere ederek ortak payda ve ortak çıkarda hem çalışanın hem de Lefkoşalıların mutluluğunu sağlayacak şekilde hareket edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hem çalışan hem de Lefkoşalılarla dayanışma ve işbirliği içerisinde kötü günleri geride bıraktığını kaydeden Harmancı, bu süreçte iki temel konuyu çözdüklerini ifade etti.

Harmancı, memurların belediye personel yasası nedeniyle sahip oldukları kadroların, özellikle de yıllardır bekletilen işçi sınıflandırmalarının bu dönemde yapılmasının LTB tarihinin en zorlu ancak en başarılı süreci olduğunun altını çizdi ve “Hem toplu İş Sözleşmesi Komisyonu, hem de BES bir teşekkürü hak ediyorlar. Memnuniyet verici olan ise çalışanın, yüzde 90 civarında yapılan toplu iş sözleşmesine verdiği destektir” diye konuştu.

Harmancı, gerek bankalar, gerek esnaf ve gerekse çalışana olan sorumlulukları yerine getirdiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “artık Lefkoşa hak ettiği yatırımları almaya başladı” dedi.

Harmancı şöyle konuştu:



“Önümüzdeki dönemde hem çalışanlarımızın sağlığı, hem de Lefkoşalıların daha iyi hizmet alabilmesi için ekipmanımızı üst düzeye çıkarmak zorundayız. Dört yıllık süreçte gelmiş geçmiş BES yöneticilerine göstermiş oldukları anlayış ve duyarlılık, dayanışma ve işbirliği için çok teşekkür ediyorum. Beraber başardık, Lefkoşa’yı kötü günlerden birlikte çıkardık, geleceğe de hep birlikte taşıyacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, LTB bir kez daha tüm belediyelere örnek olabilecek noktaya gelecektir.