"Lefkoşa'nın gündüz nüfusu 150 bine ulaşıyor"

Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının 1980 yılında yapılmasından bu yana şehrin nüfusunun kat kat arttığını ve öğrenciler hariç günlük nüfusun 150 binlere ulaştığını belirterek yeni ana taşıyıcı hat yapılacağını söyledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının 1980 yılında yapılmasından bu yana şehrin nüfusunun kat kat arttığını ve öğrenciler hariç günlük nüfusun 150 binlere ulaştığını belirterek yeni ana taşıyıcı hat yapılacağını söyledi. Harmancı, “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık” dedi.

Harmancı, geçmişin izlerini sildiklerini belirterek, 2018-2022 döneminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde Lefkoşalılara hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre LTB Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı, bu sabah sırasıyla Şehit Doğan Ahmet ve Hamitköy ilkokullarını ziyaret ederek okul müdürleri ve öğretmenleriyle; daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda Oda Başkanı Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“DURMAKSIZIN ÇALIŞARAK YOL HARİTAMIZI ÇIKARDIK”

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi için 2011-20133 yılları arasındaki dönemin bir turnusol kâğıdı gibi olduğunu kaydederek, Lefkoşa için bedeli çok ağır olan ve herkesin bedel ödediği bu dönemde Lefkoşalıların birbirine ve şehrine inancını yitirdiğini; bu durumun kendilerine bir ödev verdiğini söyledi.

6 MADDELİK KİEV MODELİ

“Durmaksızın çalışarak yol haritamızı çıkardık. Dünyada batmış belediyeleri kurtarmak üzere oluşturulan en iyi modellerden bir olan Kiev modelinin öngördüğü 6 maddeyi dört yılda çok iyi uyguladık” diyen Harmancı, enkaz edebiyatı yapmak yerine olanakları değerlendirdiklerini anlattı.

PERSONEL SAYISI 901’DEN 829… 4 YILDA 14.3 KM KANALİZASYON

Mehmet Harmancı, bankalar ve esnafa olan borcun ödendiğini, personel sayısının 901’den 829’a indirildiğini, belediye memurlarının kullanımında olan 30 aracın satıldığını kaydetti. LTB Başkanı Harmancı, ‘batmış belediye’ olarak tanımlanmasına karşın LTB’nin son dört yıl içerisinde 14,3 kilometre kanalizasyon hattı döşeyerek bu konuda diğer belediyelerin önüne geçtiğini ve artık “başarılı bir belediye” olarak tanımlandığını söyledi.

2015 yılındaki müteahhit boykotu, 2016’da ise protokol krizi nedeniyle belediyelerin ne ihaleye çıkabildiklerine ne de 2016 Kasım ayına kadar para kullanabildiklerine dikkat çeken Harmancı, Lefkoşa için verilen hizmetleri şöyle saydı:

“YAPTIĞIMIZ 49 BÖLGE VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ SONUCU YATIRIM OLARAK ORTAYA ÇIKTI”

14,3 kilometre kanalizasyon, 14 bin 255 metre kare kaldırım, 21,3 kilometre su şebekesi ana isale hattı ve bölgesel şebeke yenilemeleri, Gelibololu-Marmara yeni köprüsü, yakında hizmete girecek olan çağdaş bir mezbaha, Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddelerinin düzenlenmeleri, Asmaaltı yayalaştırma projesi ve yakında tamamlanacak olan yeni açık Pazar.”

Harmancı, bugüne kadar 49 bölge ve bilgilendirme toplantısı yaptıklarını da ifade ederek, “bu toplantılardan elde edilen sonuçlar yatırım olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının 1980 yılında yapılmasından bu yana şehrin nüfusunun kat kat arttığını, öğrenciler hariç günlük nüfusun 150 binlere ulaştığına işaret ederek yeni ana taşıyıcı hat yapılacağını vurguladı ve “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık” dedi.

“BU ÜLKEDE HAK, ADALET OLACAKSA, HERKESE EŞİT OLARAK UYGULANACAK”

Mehmet Harmancı bunun yanında Lefkoşalıların sağlığı için yaptıkları işyeri denetimlerini sürdürdüklerini ve sağlığa aykırı durumları saptanan işletmeleri hiçbir ayrımı yapmadan kapattıklarını ifade ederek, “Bu ülkede hak, adalet olacaksa, herkese eşit olarak uygulanacak. Bu yaklaşım Lefkoşa’da yaşam buldu” ifadelerini kullandı.

Harmancı ayrıca, Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin 123 bireye hizmet verdiğini, Kadın Sığınma Evi’nin 31 kadın 34 çocuğa yeni yaşamlar kurmalarında yardımcı olduğun, Paylaşım Mutfağı’ndan ise her gün 167 ihtiyaçlı kişinin yararlandığını bildirdi.

14 T İZNİNİN GERİ ALINMASI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANI’YLA GÖRÜŞME

Geçmişteki kötü dönemde LTB’nin elinde bulundurduğu 14 taşımacılık izninin şoförlere satıldığını söyleyen ve satılan taşımacılık izninin yasalara göre bir daha geri alınamayacağına işaret eden Harmancı, İçişleri Bakanı’yla konu üzerinde görüştüklerini ve yasal düzenleme yapılabileceğini kaydederek, “Bu olursa LTB, taşımacılık konusunda yeniden aktör olabilecek” dedi.

Harmancı, “Çok çalıştık. Dün çok zordu, geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik, bundan sonrası artık daha kolay olacak” diye konuştu.