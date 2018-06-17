“Lefkoşa, Kıbrıs Türkü’nün belediyecilik alanındaki bayraktarı”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 60’ncı kuruluş yıldönümü dolaysıyla mesaj yayınlayan Sertoğlu, Lefkoşa’nın dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün onurlu, çağdaş gelecek mücadelesinin belediyecilik alanındaki bayraktarı, amiral gemisi olduğunu ifade etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin varoluş, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde gurur verici, parlak bir yeri olduğunu belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 60’ncı kuruluş yıldönümü dolaysıyla şahsı ve UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği adayları adına bir mesaj yayımladı.

Sertoğlu, 1880 yılından 1958 yılına kadar adada “ Birleşik Belediyeler” sistemi uygulandığını ve 16 Haziran 1958 tarihinde ise ilk “Türk Belediye Komitesi”nin Lefkoşa’da kurulduğunu anımsattı.

Bu tarihi gelişmenin Kıbrıs Türkleri’nin Evkaf Yönetimi’nden sonra kendi işlerini kendi idareleri ile yürütmede somut diğer bir adım olduğunu söyleyenSertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ayrı varlığının 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 173’ncü maddesi ile de tanındığını hatırlattı.

Lefkoşa Türk Belediyesi bugün 60 yaşında olduğunu vurgulayan Sertoğlu, “Bu vesile ile, LTB ilk Başkan’ı Tahsin Gözmen ilk Asbaşkan’ı Ümit Süleyman Onan başta olmak üzere o günden bu yana Belediyemize yönetici ve emekçi olarak hizmet veren herkesi sevgi, saygıyla anarız Belediyemizin 60’ncı yıldönümünü candan kutlarız” dedi.

Sertoğlu, Lefkoşa’nın dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün onurlu, çağdaş gelecek mücadelesinin belediyecilik alanındaki bayraktarı, amiral gemisi olduğunu ifade ederek, “Lefkoşa kentinin bugünkü bakımsız, kirli, düzensiz hali asla kabul edilemez” dedi.

Sertoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

“Biz, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tarihsel süreç içindeki yeri ve öneminin bilinci, sorumluluğu ile, e-belediyeciliği layığı ile uygulayan, parkları, bahçeleri, yolları, kaldırımları, oto parkları, kanalizasyon sistemi çağdaş, pırıl, pırıl, kültür ve sanatın, sosyal belediyecilik olgusunun, engelsiz yaşamın başkenti Lefkoşa için kararlıyız. Lefkoşa, mutlaka mazisine , KKTC’nin başkentine yaraşır modern bir kent olacaktır”



