banner107
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
81 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
341 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
549 0
53 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
49 0
14 0
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
43 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
106 0
banner82
banner147

“Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceğiz”

banner27

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Mağusa Belediyesi’ne istihdam edilen kişilerin sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmadığı iddia ederek, Belediyeyi Çalışma Bakanlığı’na ve Ombudsman’a şikayet etti. Gökçe, Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceklerini ifade etti

“Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceğiz”
banner137

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Mağusa Belediyesi’ne istihdam edilen kişilerin sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle Belediyeyi Çalışma Bakanlığı’na ve Ombudsman’a şikayet etti. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir de açıklama metni yayınlayan Ulaş Gökçe açıklamasında, Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceklerini ifade etti. Gökçe’nin açıklama metninin tamamı şöyle:

 “Belediyedeki yasadışı istihdamları ve istihdam edilenlerin sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmamasını Çalışma Bakanlığı’na şikayet ettik. Aynı şikayeti Ombudsman'a da ilettik. Bu şikayeti İçişleri Bakanlığı’na, tüm hükümet mensubu bakanlara ve koalisyon üyesi parti yetkililerine de ileteceğim. Seçim yaklaştıkça istihdamlar azalmıyor, artıyor. Seçimi kaybetme korkusu aşırı istihdamla kendini gösteriyor. Çok sayıda yasa çiğneniyor, belediyenin ve Mağusa halkının geleceği ipotek altına alınıyor. Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceğiz. Umarım Çalışma Bakanı Sayın Zeki Çeler üzerine düşeni yapar. Yapması için ona bunu sürekli hatırlatacağız.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.