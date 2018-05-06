Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Mağusa Belediyesi’ne istihdam edilen kişilerin sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmadığı iddia ederek, Belediyeyi Çalışma Bakanlığı’na ve Ombudsman’a şikayet etti. Gökçe, Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceklerini ifade etti

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Mağusa Belediyesi’ne istihdam edilen kişilerin sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle Belediyeyi Çalışma Bakanlığı’na ve Ombudsman’a şikayet etti. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir de açıklama metni yayınlayan Ulaş Gökçe açıklamasında, Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceklerini ifade etti. Gökçe’nin açıklama metninin tamamı şöyle:

“Belediyedeki yasadışı istihdamları ve istihdam edilenlerin sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmamasını Çalışma Bakanlığı’na şikayet ettik. Aynı şikayeti Ombudsman'a da ilettik. Bu şikayeti İçişleri Bakanlığı’na, tüm hükümet mensubu bakanlara ve koalisyon üyesi parti yetkililerine de ileteceğim. Seçim yaklaştıkça istihdamlar azalmıyor, artıyor. Seçimi kaybetme korkusu aşırı istihdamla kendini gösteriyor. Çok sayıda yasa çiğneniyor, belediyenin ve Mağusa halkının geleceği ipotek altına alınıyor. Lefkoşa Belediyesi’ni batıran zihniyeti Mağusa Belediyesi’nden temizleyeceğiz. Umarım Çalışma Bakanı Sayın Zeki Çeler üzerine düşeni yapar. Yapması için ona bunu sürekli hatırlatacağız.”