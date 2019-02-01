"Lefke’nin kalkınmaya ve gelişmeye ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın en güzel yörelerinden biri olan Lefke’nin kalkınmaya ve gelişmeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Temennim Aplıç Kapısı’nın açılışıyla iki taraf arasında, toplumlar arasında daha iyi ilişkiler kurulması ve ekonominin daha da canlanması” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke’de 12 Kasım'da açılan Aplıç Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bu öğleden sonra gerçekleşen ziyaret sırasında Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Sözcü Barış Burcu ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Aplıç’ta 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi, GKK Gemikonağı 2’nci Piyade Alay Komutanı Yarbay Aygün Osmanlı, KTBK 49. Piyade Alay Komutanı Albay Çağatay Güneş, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay ve Lefkeliler karşıladı.

Aplıç’taki son çalışmalar hakkında Lefke Kaymakamı Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Kaya’dan bilgi de alan Akıncı, kabinlerdeki görevlilerle de selamlaştı.

Akıncı, basına kısa bir açıklama da yaptı.

“ÇOK KÜÇÜK EKSİKLİKLER DIŞINDA HERŞEY TAMAMLANMIŞ

Yapım aşamasındayken birkaç kez ziyaret ettiği Aplıç’a kapı açıldıktan sonra ilk kez geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çok küçük eksiklikler dışında her şey tamamlanmış. İstinaf duvarları da büyük oranda bitmiş. Sanırım küçük bir duvar inşası söz konusu. . Donanımlar da tamamlanıyor. Lefke’ye ve bölgeye hayırlı olsun. Bölge insanı inşallah bunun yararını görecek” şeklinde konuştu.

Geçişler konusunda edindiği bilgiyi de basınla paylaşan Akıncı, 12 Kasım 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında Aplıç'tan 2 bin 543 Kıbrıslı Rum ile bin 834 yabancı uyruklu vatandaşın kuzeye, 2 bin 614 Kıbrıslı Türk’ün de güneye geçtiğini söyledi.

“YAZ AYLARINDA RAKAMLAR ARTACAK”

Kıbrıslı Türklerle Rumların geçiş sayısının dengeli olduğunu kaydeden Akıncı, Rumların yabancılarla birlikte geçişteki sayısının arttığını kaydetti.

Akıncı, “Öyle öngörüyorum ki yaz aylarında rakamlar daha da büyüyecek. Temennim bu kapının açılışıyla iki taraf arasında, toplumlar arasında daha yakın ilişkiler kurulması, ekonominin daha da canlanması” dedi.

“BU GÜZELLİKLERİ HERKESE GÖSTERELİM, YAŞATALIM”

Lefke’ye “çıkmaz sokak” gibi, “çıkmaz bölge” de dendiğini ifade eden Akıncı, “Hiçbir yöremiz böyle olmasın. Hele Lefke hiç olmasın. Kıbrıs’ın en güzel yörelerinden biri olan Lefke’nin kalkınmaya, gelişmeye ihtiyacı var. Bu güzellikleri herkese gösterelim, yaşatalım” ifadelerine yer verdi.

Aplıç’ın açılması talebinin yıllarca dile getirildiğini, başka kapıların açıldığını, burası için de sözler verildiğini ancak bu sözlerin bir türlü gerçekleşmediğini söyleyen Akıncı, süreçle ilgili bazı hatırlatmalarda da bulundu.

YARIN DERİNYA KAPISI

Mustafa Akıncı, 2015’te Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle Rum Lider Nikos Anastasiadis ile güven artırıcı önlemler kapsamında ilk ele aldıkları konulardan birinin Aplıç olduğunu hatırlatarak, “Aplıç’ın açılması benden de beklenen, istenen bir talepti” dedi.

Mustafa Akıncı, “Başka güven artırıcı önlemler de konuşuldu ama Derinya ve Aplıç üzerinde mutabakat sağlandı. 2015’te aldığımız bu kararı 2018’in 12 Kasımı’nda hayata geçirebildik. Biraz geç oldu. Daha erken olması arzulanan bir şeydi ama sonuçta oldu” şeklinde konuştu.

Aplıç’ın güney kısmında kalan arazi yapısının da gecikmeye neden olduğunu kaydeden Akıncı, Aplıç’la eş zamanlı açılan Derinya’da da yarın incelemelerde bulunacağını belirtti.

Akıncı, Derinya’yı yarın saat 10.30’da ziyaret edecek.