banner411
banner69
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
6 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
23 0
 
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
66 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
174 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
379 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
266 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
153 0
banner460

“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz”

banner27

“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz” diyen Özyiğit, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına yaptığı olumsuz etkilere işaret etti

“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke bölgesinin kalkınmasında önceliğin turizm, eğitim ve üretime verilmesi gerektiğini kaydetti.
“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz” diyen Özyiğit, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına yaptığı olumsuz etkilere işaret etti. 
TDP’den verilen bilgiye göre, Özyiğit, geçtiğimiz gün Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun daveti üzerine örgüt temsilcileriyle görüştü.
Görüşmede, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile TDP Lefke İlçe Başkanı Salih Karagözlü de hazır bulundu. 
PORT-İSBİ’nin CMC arazileri ile ilgili işletme sözleşmesinin iptal edilmesinin ardından başka bir şirkete yeni madencilik izni verileceği yönünde endişe olduğunu belirten Özyiğit, Lefke bölgesinin geçmişte madencilikle ilgili acı bir deneyim yaşadığını, olumsuz etkilerin halen sürdüğünü kaydetti.
“LEFKE VE BÖLGESİNE AYRI BİR ÖNEM VERMEKTEYİZ”
Parti olarak her zaman Lefke ve bölgesine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Cemal Özyiğit, bölgenin planlı gelişmesine hassasiyet gösterirken, ülkeye ve bölgeye uygun olmayan yatırımların karşısında olduklarını vurguladı. TDP Genel Başkanı Özyiğit,  üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah bir Lefke’ye işaret etti.
Bölgenin güzelliklerini bozmadan, ranta izin vermeden, Cittaslow ruhuna uygun şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden, sürdürülebilir bir yaşam ve üretime dikkat çeken Özyiğit, Lefke bölgesinin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanları ile Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.
“BİLİMSEL RAPORLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMELİ”
CMC Tesis alanı ve Karadağ Açık İşletme alanlarının bir an önce rehabilite edilmesi, toplum sağlığının daha fazla tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanmış fizibilite raporları olduğunu, atılacak adımların da bu bilimsel raporlar doğrultusunda olması gerektiğini ifade etti. 
“TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”
Gerek bölgenin kalkınması, gerekse CMC alanının rehabilitasyonu ve gelecekle ilgili planlamaların katılımcılık anlayışı ile olması gerektiğini belirten Özyiğit, “Gelecek planlaması Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte en geniş konsensusla yapılmalıdır” dedi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.