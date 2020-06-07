“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz” diyen Özyiğit, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına yaptığı olumsuz etkilere işaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke bölgesinin kalkınmasında önceliğin turizm, eğitim ve üretime verilmesi gerektiğini kaydetti.

“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz” diyen Özyiğit, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına yaptığı olumsuz etkilere işaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Özyiğit, geçtiğimiz gün Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun daveti üzerine örgüt temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile TDP Lefke İlçe Başkanı Salih Karagözlü de hazır bulundu.

PORT-İSBİ’nin CMC arazileri ile ilgili işletme sözleşmesinin iptal edilmesinin ardından başka bir şirkete yeni madencilik izni verileceği yönünde endişe olduğunu belirten Özyiğit, Lefke bölgesinin geçmişte madencilikle ilgili acı bir deneyim yaşadığını, olumsuz etkilerin halen sürdüğünü kaydetti.

“LEFKE VE BÖLGESİNE AYRI BİR ÖNEM VERMEKTEYİZ”

Parti olarak her zaman Lefke ve bölgesine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Cemal Özyiğit, bölgenin planlı gelişmesine hassasiyet gösterirken, ülkeye ve bölgeye uygun olmayan yatırımların karşısında olduklarını vurguladı. TDP Genel Başkanı Özyiğit, üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah bir Lefke’ye işaret etti.

Bölgenin güzelliklerini bozmadan, ranta izin vermeden, Cittaslow ruhuna uygun şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden, sürdürülebilir bir yaşam ve üretime dikkat çeken Özyiğit, Lefke bölgesinin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanları ile Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“BİLİMSEL RAPORLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMELİ”

CMC Tesis alanı ve Karadağ Açık İşletme alanlarının bir an önce rehabilite edilmesi, toplum sağlığının daha fazla tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanmış fizibilite raporları olduğunu, atılacak adımların da bu bilimsel raporlar doğrultusunda olması gerektiğini ifade etti.

“TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”

Gerek bölgenin kalkınması, gerekse CMC alanının rehabilitasyonu ve gelecekle ilgili planlamaların katılımcılık anlayışı ile olması gerektiğini belirten Özyiğit, “Gelecek planlaması Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte en geniş konsensusla yapılmalıdır” dedi.