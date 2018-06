“Lapta’ya çağdaş hizmet getireceğiz”

Lapta Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Aktuğ, her kesimden insanı hayal ettikleri bir belediyecilik anlayışı ile tanıştıracaklarını söyledi ve “Çağdaş hizmetleri halka getireceğiz” dedi

Lapta Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Aktuğ, bölge halkından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Seçim ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Aktuğ, büyük ilgi ile karşılaşırken, projeleriyle de takdir topluyor.

Lapta Belediyesinde 17 yıldır görev yapan Aktuğ’a TDP, DP ve YDP açık destek verdi. CTP ve HP ise bölgede aday göstermeyerek yine Aktuğ’a destek sağlamış oldu.

Mevcut belediye yönetiminin anti şeffaf bir durumda olduğunu söyleyen Aktuğ,

“Halkın her kesiminin desteğini alarak buraya adaylığımı koydum. Kesimleri bölerek başkanlığa gelen biri var şu anda. Biz bu bölünmeyi ortadan kaldırıp, birleşmeyi sağlayacağız” dedi.

HALKIN SESİ’ne konuşan Mustafa Aktuğ, her kesimden insanı hayal ettikleri bir belediyecilik anlayışı ile tanıştırmak için yola çıktıklarını vurguladı.

Aktuğ, çağdaş hizmetleri halka getireceklerini ifade ederek, “Bölge halkının ihtiyaçları ve görüşleri, paydaşların katılımcılığı ve işbirliği ile yürümek en önemli prensibimiz olacaktır” dedi.

Aktuğ seçim manifestosunu şöyle açıkladı:

1. Yerel yönetim ciddi bir iştir ve kurumsallaşma gerektirir. Belediyenin şahıslara bağımlı olmadan hizmetlerini sürdürebileceği bir yapı teşkil etmesi gerekmektedir. Kurumsal belediyecilik için geliyoruz.

2. Yerel yönetim, yerinden yönetim esasına dayanır. Daha kaliteli bir hizmet sunmak, belediyenin yereldeki görünürlülüğünü ve ulaşılabilirliğini artırmak için gereken hizmet noktaları sağlanmalıdır. Yerinden belediyecilik için geliyoruz.

3. Mali yapısı güçlü bir belediye hem kaliteli hizmet üretir, hem de çalışanlarının ve belde halkının yüzünü güldürür. Mali disiplin ve doğru kaynak kullanımı hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği ile doğru orantılıdır. Sürdürülebilir ve kaliteli belediyecilik için geliyoruz.

4. Belediye hizmetleri her bireye, her eve, her sokağa, her mahalleye, her köye eşit ve adil ulaştırılması gereken hizmetlerdir. Eşit, adil ve şeffaf belediyecilik için geliyoruz.

5. Çalışanlar belediyenin yükü değil zenginliğidir. Çalışanların gelişimi ve huzuru beldenin gelişimi ve huzuru demektir. Güler yüzlü belediyecilik için geliyoruz.

6. Yerel yönetimler halkıyla birlikte gelişir. Bilgi paylaşımı, doğru yolun inşasında temel unsurdur. Halkın yönetime katılmasını sağlamak, ortak akılla sorun çözme yöntemlerini aramak kaçınılmazdır. Birlikte yönetmek ve katılımcı belediyecilik için geliyoruz.

7. Bölgemiz, bakir doğası, muhteşem çevre dokusu ve üretken insani ile önemli bir değerdir. Bu değeri marka haline getirmek elbette argo ve eko kültürel açılımların turizm imkanları ile harmanlanmasıyla başarılabilir. Gelişimci ve girişimci belediyecilik için geliyoruz.

8. Gençlerimiz geleceğimizdir. Geleceğimizi sosyal ve kültürel anlamda geliştirmek, eğitmek, farkındalıklarını artırmak için projeler üretmek, sosyal ortamlar yaratmak kaçınılmazdır. Genç bir belediyecilik için geliyoruz.

9. Yaşlılarımız, hastalarımız ve engellilerimizin yaşam ortamını iyileştirmek, huzur ve mutluluklarını artırmak için organizasyon üretmek çağdaş sosyal belediyeciliğin gereğidir. Engelsiz ve huzurlu bir belediyecilik için geliyoruz.

10. Bir ekoloji harikası olan beldemizin bu yapısını korumak önceliğinin bilinciyle, çevresel sorunlara anında dahil olacak plan ve program yapılandırılması elzemdir. Çevre dostu bir belediyecilik için geliyoruz.

11. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan su hakkını dil bir ücret ödeyerek kullanmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması, hayvancılıkta kullanımının da düzenlenmesi sağlanacaktır. insan haklarına saygı duyan bir belediyecilik için geliyoruz.

Aktuğ projelerini işe şöyle sıraladı:

LAPTA HALK PLAJI VE RESTOURANTI RENOVASYON PROJESİ 1990'11 yıllarda bölge halkına hizmet etmek için tasarlanan daha sonra da özel bir teşebbüse kiralanan ancak şu anda atıl durumda olan eski huzurevinin batısındaki yapıların yenilenmesi ve kalıcı olarak bölge insanımıza kazandırılması sağlanacaktır.

KARŞIYAKA PLAJI GÖZLEM VE DİNLENCE ALANI PROJESİ

Güzel yalı bölgesinde plaj ve dinlenme tesislerinin yanı sıra bölgeye konuk olan kaplumbağaların da gözlemlenebileceği tesisler bölgeye kazandırılacaktır.

SEYİR TEPE İZLEME VE DİNLENCE TESİSİ PROJESİ

Bölgemizin en özgün yerlerinden birisi olan ve yamaç paraşütçülerinin atlayışlarını gerçekleştirdiği Seyir Tepe'ye yapılacak olan tesis ile ilgi turizm anlamında katkı sağlanırken halkımızın da faydalanacağı bir sosyal tesis bölgemize kazandırılacaktır.

3. KÜLTÜR - SANAT VE ÇEVRE PROJELERİ

Kültürümüzün tanıtılması ve marka değer kazanması, genç nesillere aktarılması, sanat etkinlikleri ile entellektüel yaşamın da canlandırılması için projeler hayata geçirilecek.

ATIK YÖNETİMİ STRATEJİK PLANI

Evsel ve katı atıklar dışında kalan tüm diğer atıkların da dönüştürülmesi, yeniden kullanıma hazırlanması için istasyonlar oluşturulması. Moloz ve harfiyat malzemelerinin denetim altına alınması amacıyla düzenleme yapılması planı ekibimiz tarafından oluşturulmuştur.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU PROJESİ Sahipsiz sokak hayvanlarına barınak sağlamak, sahiplendirme çalışmalarını organize etmek, gerekli cerrahi müdahaleleri yapmak amacıyla hazırlanan bu projede çeşitli sivil toplum örgütleri ve gönüllü şahıs ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği planlanmıştır.

VEKTÖREL BİYOLOJİK MÜCADELE EYLEM PLANI

Bulaşıcı hastalıkları önlemek ve çevre, insan ve hayvan sağlığına duyarlı olarak ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ve halkımızın katılımıyla bilinçli biyolojik mücadele eylem planı hayata geçirilecektir.

YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN REHABİLİTASYONU AİLE VE ÇOCUK SAĞLIĞI PROJESİ

Yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın hayata adaptasyonunu sağlamak, çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini teminat altına almak için planlanan bu proje de çeşitli paydaşların katılımı ve gönüllülerin destekleri ile gerçekleştirilecektir.

HALK VE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

Geniş bir kültür yelpazesine sahip bölgemiz insanının bu yapısının korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla üretilen bu proje kapsamında sanatsal ve sportif etkinliklerin de gerçekleştirileceği, ihtiyaca göre farklı disiplinlerde çalışmaların yapılabileceği bir halk ve gençlik merkezi ile bölgenin kültür, sanat ve spor alanlarında da halkına yakışır bir hizmet anlayışı taşıması hedeflenmektedir. Bu amaçla yeni belediye hizmet binası tamamlandıktan sonra eski bina hem bir tarih ve kültür müzesine dönüştürülecek, hem şu an kullanılmayan spor salonu tekrar hizmete sunulacak hem de çeşitli etkinliklerin ve çalışmaların düzenleneceği atölyeler oluşturulacaktır.”