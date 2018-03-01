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Lacorix, Pile'de incelemelerde bulundu

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Pile’ye giderek Kıbrıslı Türk ve Rum muhtarla görüşen ve köyde incelemeler yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, Twitter hesabında, Pile’yi “Kıbrıslı Türk ve Rumların uyum ve barış içinde yaşadığı eşsiz bir köy” olarak niteledi ve iki toplumun liderleri olan muhtarlarla yaptığı görüşmeden onur duyduğunu yazdı

Lacorix, Pile'de incelemelerde bulundu
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Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Kıbrıs’a geldi. Lacroix, ziyaretinin ilk gününde Kıbrıslı Türk ve Rumların birlikte yaşadığı BM kontrolündeki karma köy Pile’ye giderek muhtarlarla görüştü ve köyde incelemelerde bulundu.
BM Kıbrıs Barış Gücü’nün resmi twitter hesabından alınan bilgiye göre, dün akşam adaya gelen ve bugün önce BM Kıbrıs Barış Gücü karargahına giden BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’e, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşlik etti.
Daha sonra Pile’ye giderek Kıbrıslı Türk ve Rum muhtarla görüşen ve köyde incelemeler yapan Lacroix, Twitter hesabında, Pile’yi “Kıbrıslı Türk ve Rumların uyum ve barış içinde yaşadığı eşsiz bir köy” olarak niteledi ve iki toplumun liderleri olan muhtarlarla yaptığı görüşmeden onur duyduğunu yazdı.
YARIN AKINCI’YLA GÖRÜŞECEK
Lacroix yarın saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.
Adada bulunacağı sürede iki toplum lideri, temsilcileri ve yöneticileriyle görüşmelerde bulunacak Lacroix, BM Genel Sekreteri Temsilcisi, BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir ile de görüşecek.
Kayıp Şahıslar Komitesi ve diplomatlarla da temaslarda bulunacak Lacroix, Uluslararası Kadın Günü nedeniyle bu akşam ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte konuşma yapacak.

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