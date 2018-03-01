"Kumar adası algısını değiştirmeliyiz"

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Türkiye’deki intibamız çok kötü. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Bu insanlar cuma geliyor, otelden çıkmıyor, kumar oynayıp pazar akşam ülkesine dönüyor. Bu kumar reklamı Türkiye ile sınırlıydı, artık Arap ülkelerinden de yayıldı. Oradan da insanlar buraya kumar oynamaya geliyor. Bu algıyı değiştirmeliyiz” şeklinde konuştu

Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında konuşan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, turizme yüzde 2,5 pay ayrılmasının yeterli olmadığını söyleyerek, “Turizmde başaramadığımız şey, gelirin yerel kaynaklara yansıması. Bu gelirler, KKTC vatandaşlarına yansımıyor” dedi.

Çevre konusuna değinen Sucuoğlu, Ercan’a gelen bir turistin Lefkoşa’ya ulaşana kadar karşılaşacağı çevre kirliliğine işaret etti, “İlk intibada sınıfta kalıyoruz” dedi.

Türkiye’de Kıbrıs’ın “kumar adası” olarak bilindiğini söyleyen ve “Türkiye’deki intibamız çok kötü. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Bu insanlar cuma geliyor, otelden çıkmıyor, kumar oynayıp pazar akşam ülkesine dönüyor. Bu kumar reklamı Türkiye ile sınırlıydı, artık Arap ülkelerinden de yayıldı. Oradan da insanlar buraya kumar oynamaya geliyor. Bu algıyı değiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yapılacak reklamların önemine işaret eden Sucuoğlu, bu reklamların yapılacağı kentlerin önemli olduğunu söyledi, turistlerin günü birlik Hala Sultan’a götürülmesinin de ilgi yaratacağına inanç belirtti.

Sucuoğlu, yurtdışı için daha çok reklama ve bağlantıya gerek olduğunu kaydetti, ulaşımdaki sıkıntıların aşılması gerektiğini söyledi, “Ulaşıma çare düşünülmeli” vurgusunda bulundu. Sucuoğlu, “Asıl soru biz turizm yapmak istiyor muyuz, turizmi lokomotif sektör olarak görüyor muyuz? Bu bütçeyle zor” değerlendirmesi yaptı.

KKTC’de yetiştirilen ürünlerin ülkedeki otellerde fazlasıyla tüketilebileceğine dikkat çeken ancak ürünlerin otellerin arzu ettiği kalitede olmadığını belirten Sucuoğlu, “Salatalık, domates, peynir yurt dışından geliyor. Bizim üreticimiz bu işten ne anlıyor? Hiç... Turizmi gelecek olarak görüyorsak kaliteye önem vermeliyiz” dedi.

Sucuoğlu, turizmin bütçesinin yüzde 6 seviyesine gelmesiyle sektörün önünün açılabileceğini de kaydetti.