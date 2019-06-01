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“Kudret arkadaş kullanıldı”

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TDP Milletvekili Angolemli, 475 gün boyunca kendi ayakları üzerinde duran hükümetin “Türkiye istedi diye” bozulduğunu söyledi ve “Kudret arkadaş kullanıldı” dedi

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“Kudret arkadaş kullanıldı”
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TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, eski hükümetin yıkılışının çok tartışıldığını, herkesin “tıkırında giden hükümet nasıl yıkıldı” diye sorduğunu söyledi. Angolemli, geçmişe baktığı zaman TKP'nin  UBP ile kurduğu hükümetin de benzer şekilde bozulduğunu ancak o zamanlar bu işlerin daha açık yapıldığını belirtti. 

Hükümet nasıl yıkıldı sorusuna yanıt bulamadığını çünkü 475 gün boyunca kendi ayakları üzerinde duran hükümetin  yine “Türkiye istedi diye” bozulduğunu savun Angolemli,  “Kudret arkadaş kullanıldı” dedi.

Angolemli, hükümetin bozulduğu günlere Türkiye’den trafiğin yoğun olduğuna işaret ederek, “Belki iyi niyetini kullandılar” diye konuştu. 

Hükümet programında yer alan “iki devletlilik” konusu üzerinden Kıbrıs konusuna değinen Angolemli, halkın Kıbrıs konusunda ikiye bölünmek istendiğini ancak geçmişte tüm kararların Meclis’te oybirliğiyle alındığını unutmamak gerektiğini belirtti.

Meclis'in bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Annan Planı döneminde sağlanan “Kıbrıs Türk Devleti” statüsüyle oturduğunu ve federal çözüme ilişkin  birçok kazanım elde edildiğini ifade eden Angolemli, federal çözümün Kıbrıs Türk tarafının önerisi olduğunu kaydetti. 

Angolemli, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve hükümete Kıbrıs konusunda eleştirilerde bulunarak, “Saraya ayar vereceklermiş. Asıl Meclis olarak biz bunlara ayar vereceğiz raydan çıkmasınlar diye sayın milletvekilleri” diye konuştu. 

Geçmiş yıllardaki hükümetler ve Kıbrıs görüşmelerine ve yapılan yanlışlara değinen Angolemli, birlikte hareket etmenin toplumun faydasına olduğunu vurguladı. Angolemli, Kıbrıs konusunda birlikte hareket edilmesi için hükümeti uyardı. 

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