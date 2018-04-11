"KTHY'nin zarar uğratılması süreci aydınlatılmalı"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Havayollarını zarara uğratılması sürecinin aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Havayollarını “borç ve zarar batağına düşürerek iflas etmesine ve uçuşlarının sonlandırılmasına” sebep olanların hiçbir soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulmadığını söyleyen Töre, mahkeme kararında belirtilen 134 milyon Dolarlık borç ve zararın nasıl meydana geldiği belli olduğu halde konunun ileriye götürülmediğini ve bunun ciddi soru işaretleri ve güvensizlik yarattığını belirtti.

“Ne gibi hatalar, yanlışlar ve işlerle KTHY batmıştır Cumhuriyet Meclisi araştırma raporunda mevcuttur” ifadelerini kullanan Töre, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayıştaylık, Ombudsman, Başbakanlık, Denetleme Kurulu gibi kurumlarımıza bu konuda hiç mi sorumluluk düşmüyor? Atlas Havayollarının KKTC’ye uçuşlarını sonlandırmak veya yeni bir şekil vermek istemesiyle KTHY’nin uçuşlarının sonlandırılmasına kadar gelinen süreçte neler olduğu hakkında kamuoyu bir kez daha aydınlatılmalıdır. KTHY binalarının satışıyla içimizdeki acı bir kez daha tazelenmiştir.”

