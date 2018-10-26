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Kritik buluşma

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Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis dört ay aradan sonra bu sabah yeniden ara bölgede buluşuyor

Kritik buluşma
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Ara bölgede kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis, dört ayın ardından bu sabah ara bölgede bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, dört ayın ardından yarın sabah saat 10.00'da ara bölgede buluşuyor.
İki liderin görüşmesi BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ev sahipliğinde, ara bölgedeki ikametgahında yer alacak.

Bu görüşme geçen yıl İsviçre’nin Crans Montana kasabasında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinden sonra liderlerin çözüm formüllerine dair yeni fikirleri de gündeme getireceği önemli bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

Rum lider Anastasiadis son dönemde, merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılacağı yetkilerin kurucu devletlerde yoğunlaşacağı gevşek federasyon formülünü gündeme getiriyor. Bugünkü görüşmede liderler iki devletli bir çözümü çağrıştıran “gevşek federasyondan” ne anladıklarını ortaya koyma fırsatı bulacaklar. Bu konuda özellikle Rum liderin tezleri merakla bekleniyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a geliyor. Lute, adada liderlerle görüşmeler yapacak.
 

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