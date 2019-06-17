Kredi kartlarıyla alış-verişte KDV iadesi yasallaştı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sona erdi.
Genel Kurul’da, “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Süresi Dolan Elektronik Haberleşme Yasası Tahtında Oluşturulan Kurul Üyelikleri İçin Önerilen Adayların Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” görüşüldü. 
Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, raporu okudu. 
Feridun Üstün ve Ümit İlhan’ın Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Yönetim Kurulu üyeliği için gerekli nitelikleri taşıdığından üyeliklerinin gerçekleşebileceği belirtilen rapor, oybirliğiyle kabul edildi.  
Daha sonra “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” yapıldı. 
Yasa tasarısı 30 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Oylamaya 20 milletvekili katılmadı.
Daha sonra çalışmalarını tamamlayan Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak. 

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