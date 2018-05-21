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"Köyün kalkınması için kadınlar üretimde daha etkin olmalı"

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"Köyün kalkınması için kadınlar üretimde daha etkin olmalı"
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CTP Değirmenlik Belediye BaşkanıAdayı Ali Karavezirler, Cihangir Köy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek kadınların yaptığı ürünleri inceledi. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette yaptığı konuşmada Karavezirler, köyün kalkınması için kadınların üretimde daha etkin yer alması gerektiğini söyledi ve yerli ürünlerin tanıtımı konusunda belediyenin yeni dönemde girişimleri olacağını, kadınların bu alandaki üretken faaliyetlerine olan desteğin her zaman süreceğini kaydetti.

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