"Koronavirüs salgınına karşı biz yardıma hazırız"

Erhürman, hükümetin koronavirüs salgını sürecindeki kapalı süredeki hazırlıkları yapmadığını, bunun için yardıma hazır olduklarını, yardım istemiyorsa da gerekeni yapması gerektiğini belirterek, “Lütfen işin ciddiyetine varın” diyerek ekonomi için de bir kriz merkezi oluşturulmasını istedi

Meclis Genel Kurulu’nun “Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle yaptığı toplantıda konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sağlık ve ekonominin ayrı başlıklar altında ele alındığını ama birbiriyle çok ilintili olduğunu söyledi.

Ekonominin kalkınmasının çok da kolay olmayacağını bildiklerini, bu süreçte “kapanma” yaşandığını, koronavirüs salgını nedeniyle alınan bu kararların doğru olduğunu kaydeden Erhürman, virüsün hızla yayılmasını istemediklerini, sağlık sisteminin bunu kaldırmayacağını dile getirdi.

Erhürman, bu önlemlerin sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesi için alındığını, bir pandemi hastanesine, kişisel koruyucu ekipmanlara, daha çok test kitine ve tedavi için ilaçlara duyulan ihtiyaçların karşılanması için alındığı beklentisi taşıdıklarını belirtti.

“İÇ BORÇLANMAYA GİDİLEBİLİR MESAJI VERDİK”

Bu ihtiyaçları karşılayacak ekonomik olanakların yaratılması ve zorda kalan insanlara da ekonomik destek verilmesi gerektiğini kaydeden Tufan Erhürman, “Bunları yapmamız için mali kaynağa ihtiyacımız vardı. Biz de biliyorduk ki Maliye’nin durumu bunların tamamını karşılamaya yetmeyebilirdi. Bu durumda ne yapılması gerektiği sorusuna cevap olarak gerekirse iç borçlanmaya gidilebilir mesajını muhalefet olarak verdik” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, bu ihtiyaçların karşılanmaması halinde pandeminin uzamasının ekonomiyi daha da uzatacağını kaydetti.

Ülkenin kapalı kaldığı süreçte kapanma amaçlarının yerine getirilip getirilmediğini soran Erhürman, bu soruya evet yanıtı verilebilirse ay sonu açılma kararının verilebileceğini belirtti.

“Kriz yönetimi her şeyden önce kamuoyunda güven yaratmalıdır. Kabul edin, bu sadece bir gel-git olayı değildir. Doğrudan doğruya yanlış yapmanızdır. Biz 45 gündür pandemi hastanesi konuşuyoruz” diyen Tufan Erhürman, pandemi hastanesi konusunda hükümetin tekrardan sıfıra döndüğünü çünkü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kolan Hastanesi’ne taşınmasıyla yanlış yapıldığının anlaşılıp geri dönüldüğünü söyledi.

“Döndünüz ama dönerken doğruyu yapmak için dönmediniz, sıfır noktasına döndünüz, gene yanlış yapıyorsunuz” diyen Erhürman, tüm uzmanlar halk sağlığı uzmanlarının hazırladığı strateji çerçevesinde daha fazla test yapılması gerektiğini söylerken halen bunun yapılmadığını; kaç kişiye test yapıldığını da bilmediklerini kaydetti.

Erhürman, kaç test yapıldığından öte kaç kişiye test yapıldığının açıklanması gerektiğini çünkü bazı kişilere mükerrer test yapıldığını da belirterek yaygın teste geçilemediğini ifade etti.

Önlemlerin ay sonuna kadar neden uzatıldığını ve ay sonu neye bakılarak açılmanın değerlendirileceğini soran Tufan Erhürman, üç tane bilim kurulu oluşturulmasını da eleştirdi; halka güven verecek ve bilimsel açıklama yapacak tek bilim kurulu olması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, sektörlerin neye göre açılacağını sorgulayarak birçok ülkenin plan ve projelerini bildiklerini ama kendi ülkelerinin plan ve projelerini bilemediklerini kaydetti; hazırlıklar hakkında bilgi istedi.

Başbakan’ın sürekli “salgın yatay bir seyir izliyor, açılma koşulları oluştu” dediğini belirten Erhürman, uzmanların şu andaki durumun yatay mı dikey mi olduğunun bilinmediğini söylediklerini kaydetti.

Ekonomik faaliyetlerin ne zaman başlatılacağını, dairelerin ne zaman açılacağının bilimsel zeminde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, muhalefetin her türlü yardıma hazır olduğunu yineledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çalışanlara yapılan katkıyı işverenin işçi durdurmama sözü vermesine bağlanmasından dolayı eleştirdi ve 1500 TL’nin asgari gıda, temizlik ve sağlık harcamalarına yetmeyecek bir rakam olduğunu söyledi.

Erhürman, ekonominin önümüzdeki süreçte yaşayacağı zorluklara işaret ederek sektörlerin ne zaman açılacağının planlanması gerektiğini belirtti ve “Ekonomi için de bir kriz merkezi oluşturun. Siz günlük işleri yürütürken orada fikirler geliştirilsin. Turizm, eğitim, esnaf ne olacak…” diye konuştu.

İnsanlar kendi önlemlerini almaya başladığını, bazılarının iş yerlerini gizli gizli açtığını söyleyen Erhürman, eğer salgın yeniden yayılırsa sektörlerin yeniden mi kapatılacağını sordu.

Sağlık çalışanlarının da çok yorulduğuna işaret eden Erhürman, “Artık yeter. Neyse bizden istediğiniz yardım sonuna kadar yapmaya hazırız. Kararları birlikte verebileceksek ortak siyasi sorumluluk almaya hazırız. Hiçbir şeye yanaşmıyorsunuz” diye konuştu.

Hükümetin “salgın yatay seyrediyor” diyerek bir başarı hikayesi yazmaya çalıştığını belirterek geleceğin şimdiden planlanması gerektiğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelerden yüzde 25 kesinti yapmasının çalışanlara da yansıyacağına işaret ederek iki üç aydır maaş almayan belediye başkanları bulunduğunu söyledi.

Bir çalışma yapılması ve ortaya rakam konulmasını öneren Erhürman, ihtiyaç duyulan rakamın nereden bulunacağı konusunda yardıma hazır olduklarını, halkın güven duyması için ortaya rakam konulması ve uzmanlardan alınan bilgilerle bir programın halkla paylaşılması gerektiğini kaydetti.

“Birlikte çalışma çağrımıza kulak vermeyecekseniz de yapılması gerekenleri yapın” diyen Erhürman, “Bu krizi başka türlü yönetmeniz gerektiğini siz de biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, devletin kapalı süredeki hazırlıkları yapmadığını, bunun için yardıma hazır olduklarını, yardım istemiyorsa da gerekeni yapması gerektiğini belirterek “Lütfen işin ciddiyetine varın” dedi.

Tufan Erhürman, hükümetin bu süreçte çok çalıştığını ama buna rağmen gördükleri ciddi sorunlar bulunduğunu, bu yüzden kaybedenin halk olacağını kaydetti.