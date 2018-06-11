"Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini ve direnişini dile getirmek halkımıza sahip çıkmak bizlerin asli görevidir” ifadelerini kullanan Töre, komşu iki devlet olarak yaşamaya evet, içiçe yaşamaya hayır dediklerini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına uyguladığı soykırımı, ambargoları ve izolasyonları görmezden ve duymazdan gelerek Kozanköy’e ziyaretini “ırkçı ve faşist bir davranış”olarak niteleyenleri eleştirdi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, “Bazıları bizi lafazanlık yapmakla suçladılar. Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini ve direnişini dile getirmek halkımıza sahip çıkmak bizlerin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

Devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağı üzerine yemin edenlerin üzerimize düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Töre, pek yakında Kozanköy’ü yeniden ziyaret edeceklerini kaydetti.

Töre, “Biz lafazanlık yapmıyoruz. Rumların uşağı değiliz. Millli davamızı ve duruşumuzu sergiliyoruz. Aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Rumlarla içiçe yaşanmayacağını yaşayarak gördük. Komşu iki devlet olarak yaşamaya evet, içiçe yaşamaya hayır diyoruz. Kozanköy’de bir Ruma arsa iadesiyle başlayan tepkiler bunun en açık bir örneğidir” ifadesini kullandı.

Zorlu Töre, şöyle devam etti:

“Rum tarafına geçen birçok Kıbrıslı Türk'e saldırılar yapılırken sessiz kalan KKTC’deki bazı çevreler söz konusu Kozanköy’de bir Ruma mal iadesiyle başlayan tartışmalarda Rum’un ve Rumların savunucusu ve avukatı oldular. ‘Ey Ankara elini yakamızdan çek, ne paranı ne memurunu ne askerini istemiyoruz’ diyen bu zihniyetin Rumlarla birlikte hareket etmelerine şaşırmadık.Yaşasın KKTC ve Anavatanımız Türkiye.”