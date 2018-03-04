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Komitedeki Bütçe görüşmeleri yarın tamamlanıyor

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Komitedeki Bütçe görüşmeleri yarın tamamlanıyor
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2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri yarın tamamlanıyor.
Hızlandırılmış bir programla 5 milyar 815 milyon TL’lik 2018 bütçesini görüşmeye geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan komite, yarın son olarak Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini görüşerek ve tasarının bütününü oylayarak çalışmalarını bitirecek.
Komite aşaması 4 günde tamamlanacak tasarının 12 Mart Pazartesi gününden itibaren Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.
CTP Girne Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar başkan vekilliğini yürütüyor. Komitenin üyeleri ise UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP İskele Milletvekili Mesut Genç, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşuyor

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