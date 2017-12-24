“Köklü değişimi halkla gerçekleştireceğiz”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP'nin güçlü, temiz, alanında başarılı kadro ile yola çıktığını vurgulayarak, toplumun ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimi halkla beraber el ele gerçekleştireceklerini belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Gönyeli Yeni Kent Bölgesi Öğretmen Evleri sakinleri ile Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verilip, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyaretlerde; güçlü, temiz, özgür bir geleceğe, sen de katıl çağrısı yapıldı, en iyi kadronun TDP'de olduğu kaydedildi.

Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP'nin güçlü, temiz, alanında başarılı kadro ile yola çıktığını vurgulayarak, toplumun ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimi halkla beraber el ele gerçekleştireceklerini belirtti.

TDP'nin halkın desteği ile 7 Ocak seçimlerinin ardından güçlü şekilde hükümete gelmesiyle birlikte eşitsizlik ve usulsüzlüklerin hesabını soracağının sözünü veren Özyiğit, TDP'nin vizyonu ve gerçekçi projeleri ile kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıyı hayata geçireceğini kaydetti.

Toplumun kanayan yarası olan trafik, sağlık, çarpık kentleşme sorunlarına yönelik de plan ve projelerinin olduğunu, tüm bunların TDP'nin Katılım Vizyonu kitapçığında yer aldığını belirten Özyiğit, ülkedeki gerçek dönüşüm ve değişimi sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

Öte yandan TDP Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Türk Maarif Koleji’ni de ziyaret etti. Ziyarette TDP Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgiler verilirken, TDP'nin eğitimde planlama, yürütme ve güçlendirme ile hayata geçireceği vizyonu hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris; daha güzel, daha aydınlık, daha çağdaş bir gelecek için bilimsellikten ödün vermeyen, nitelikli bir eğitim sisteminin vazgeçilmezleri olduğunu vurguladı.

TDP Genel Sekreteri İdris, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini, yapılacak tüm çalışmaların ve atılan her adımın ileriye doğru yatırım olacağını vurguladı.

TDP’nin; dini, dili, rengi, doğum yeri fark etmeksizin herkes için ücretsiz eğitimi hayata geçireceğini belirten İdris, çeşitli adaletsizlikler içeren burs verme yönteminde değişiklikler yapıp, kriterler ve ihtiyacın baz alınacağını kaydetti.

İdris, belli kriterler nedeni ile devlet bursundan yararlanamayan gençlerin, uzun vadede geri ödemeli kredilendirme sisteminden yararlandırılacağını da belirtti. İdris, çocukların güvenle okullarına ve evlerine taşınmalarının sağlanması için öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin düzenli kontrollerden geçirileceğini, belli bir hız limitini geçmemeleri için otobüslere takometre konacağını ve sınırı aşan şoförlere en az 1 asgari ücret ceza uygulanacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumu tarihinde çok önemli bir köşe taşı olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yaşatılması ve geliştirilmesinin ülke geleceği açısından önemli olduğunu belirten İdris, TDP’nin Atatürk Öğretmen Akademisi’nin daha verimli hale gelmesi ve sürekli bir eğitim merkezi gibi tüm düzeydeki öğretmenlere eğitim vermesini sağlayacağını söyledi.