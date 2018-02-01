Koalisyon protokolü imzalanıyor

Dört parti, koalisyon protokolünü bugün imzalıyor. Bakanlar Kurulu listesi de yarın sabah Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak

Koalisyon kararı alan dört partinin genel başkanları, koalisyon protokolü üzerinde uzlaştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında dün saat 14.000’te CTP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplantıda koalisyon protokolüne son şeklinin verildiğini ve 4 parti Genel Başkanı olarak protokol üzerinde uzlaştıklarını kaydetti.

Erhürman, bugün saat 11.00’de protokolün genel başkanlar tarafından imzalanacağını ifade etti.

Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini de cuma sabahı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlıkların partiler arasında paylaşımının tamamlandığını, bakanların kimler olacağıyla ilgili çalışmaların ise son aşamada olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı’nın 3 milletvekiline sahip TDP’ye ait olmasının Meclis iç tüzüğüne uygun olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Erhürman, bu konuda hukuki çalışmanın devam ettiğini ve hukuka uygun bir çözüm üreteceklerini vurguladı. Erhürman, “Hukuka aykırı olan bir şey yapmayacağımız kesin. Hukuka uygun çözüm formülü bulmaya çalışacağız” dedi.

Muhtemel kabine

Bakanlık Parti Bakan

Başbakan CTP Tufan Erhürman

Sağlık Bakanı CTP Dr. Aykut Üretici

Ekonomi Bakanı CTP Fikri Toros

Tarım Bakanı CTP Erkut Şahali

Dışişleri Bakanı HP Kudret Özersay

İçişleri Bakanı HP Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP Tolga Atakan

Maliye Bakanı DP Serdar Denktaş

Turizm Bakanı DP Fikri Ataoğlu

Eğitim Bakanı TDP Cemal Özyiğit

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı TDP Zeki Çeler