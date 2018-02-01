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Koalisyon protokolü imzalanıyor

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Dört parti, koalisyon protokolünü bugün imzalıyor. Bakanlar Kurulu listesi de yarın sabah Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak

Koalisyon protokolü imzalanıyor
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Koalisyon kararı alan dört partinin genel başkanları, koalisyon protokolü  üzerinde uzlaştı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel  Başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında dün saat 14.000’te CTP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geldi.
Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından  açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  toplantıda koalisyon protokolüne  son şeklinin  verildiğini ve 4 parti Genel Başkanı olarak  protokol  üzerinde uzlaştıklarını kaydetti.
Erhürman, bugün saat 11.00’de protokolün genel başkanlar tarafından imzalanacağını ifade etti.
Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini de cuma sabahı  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,   bakanlıkların partiler arasında  paylaşımının tamamlandığını,  bakanların kimler olacağıyla ilgili çalışmaların ise son aşamada olduğunu söyledi.
Meclis Başkanı’nın 3 milletvekiline sahip TDP’ye ait olmasının  Meclis iç tüzüğüne uygun olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Erhürman,  bu konuda hukuki çalışmanın devam ettiğini ve hukuka uygun bir çözüm üreteceklerini vurguladı. Erhürman, “Hukuka aykırı olan bir şey yapmayacağımız kesin. Hukuka uygun çözüm formülü bulmaya çalışacağız” dedi.

Muhtemel kabine

Bakanlık                                                              Parti                      Bakan

Başbakan                                                         CTP                       Tufan Erhürman

Sağlık Bakanı                                                   CTP                       Dr. Aykut Üretici

Ekonomi Bakanı                                               CTP                       Fikri Toros

Tarım Bakanı                                                    CTP                       Erkut Şahali

Dışişleri Bakanı                                                HP                         Kudret Özersay

İçişleri Bakanı                                                   HP                        Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı                       HP                        Tolga Atakan

Maliye Bakanı                                                   DP                        Serdar Denktaş

Turizm Bakanı                                                  DP                        Fikri Ataoğlu

Eğitim Bakanı                                                   TDP                      Cemal Özyiğit

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı                 TDP                      Zeki Çeler

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