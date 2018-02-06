"Koalisyon ortakların ilkelere uymamasıyla bozulur"

Başbakan Erhürman dörtlü koalisyonun yürümemesi için hiçbir neden olmadığını ifade ederek, koalisyonun temelinin ilkeler olduğunu kaydetti ve “Bu koalisyon bozulursa ortakların ilkelere uymamasından bozulur” dedi

Başbakan Tufan Erhürman dörtlü koalisyonun yürümemesi için hiçbir neden olmadığını ifade ederek, koalisyonun temelinin ilkeler olduğunu kaydetti ve “Bu koalisyon bozulursa ortakların ilkelere uymamasından bozulur” dedi. Ülkedeki istikrarın bu dörtlü koalisyonla başladığını belirten Başbakan, ülkeyi halkla birlikte yöneteceklerini bundan dolayı Hükümetin beşli koalisyon olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’ye konuk oldu. Erhürman BRT’de katıldığı özel yayında 4’lü koalisyonu ve Hükümet programını değerlendirdi.

Başbakan Erhürman, koalisyon hükümetlerinin zorlu olmasına rağmen ilkelerin netleşmesi halinde koalisyonların icraat hükümetine dönüşebildiğini anlattı.

Seçimin ardından resmi görüşmeler başlamadan önce 4 siyasi partinin ilkeler üzerinde görüşmeler yaptığını ve mutabık kaldığını anlatan Başbakan Erhürman, bu ilkelerin en başında hukuka aykırı işlemleri iptal etmek ve bir kısmını da hukuka uygun hale dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Hükümetin her şeyden bir bütün olarak sorumlu olacağını belirten Erhürman, “Bu hükümet eskiden olduğu gibi feodal beylik yapısında değil yürütmenin tek nokta olduğu bir bütün halinde çalışacak” ifadelerini kullandı.

“4’lü koalisyon ilkelere bağlı kalınması halinde bozulması mümkün görünmüyor” diyen Başbakan Erhürman, ancak ortakların ilkelere bağlı kalmaması halinde bozulabileceğini dile getirdi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İYİ İLİŞKİLER KURMANIN HER HÜKÜMETİN GÖREVİ”

Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinirken Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmanın her hükümetin görevi olduğunu, bu ilişkileri iyi yürütemeyen partilerin başarılı olamayacağını kaydetti.

Şu ana kadar TC ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Başbakan Erhürman, güvenoyu almalarının ardından ilk ziyareti Türkiye’ye gerçekleştireceğini açıkladı.

KKTC Ekonomisinin güçlü olmasının TC ile iyi ilişkiler kurulması temeline dayandığını kaydeden Erhürman, TC ile tarihsel kültürel bağ içerisinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aynı güçle ileriye taşınacağını kaydetti.

“TC ile herhangi bir sorunumuz olmaz” diyen Erhürman, doğru çizgide ve en iyi şeklide birlikte çalışacaklarını söyledi.

Protokol konusunda da çalışmaların başladığını dile getiren Erhürman, TC ile ilişkilerde sorun çıkmayacağına vurgu yaptı.

“BÜTÇE HIZLI ŞEKİLDE GEÇECEK”

2018 yılı bütçesi ile ilgili soruya karşılık ise Başbakan, Hükümetin güvenoyu almasının ardından bütçenin meclisin gündemine gireceğini ve hızlı bir şekilde geçeceğini anlattı.

Bütçenin geçmemesi nedeniyle ilk olarak akaryakıt zammını önlerinde bulduklarını ve önümüzdeki dönemde de bazı zamların kaçınılmaz olacağını dile getiren Başbakan Erhürman, hedeflerinin bütçeyi bir an önce geçirerek olası sıkıntıları en aza indirgemek olduğunu söyledi.

Hükümet olarak yapamayacakları işleri ve tutamayacakları sözleri vermekten kaçındıklarını ifade eden Başbakan Erhürman, ülke yönetimini halkla birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

Başbakan Erhürman “El ele vererek gece gündüz çalışarak yapabileceklerimizi hem kendimize hem de dünyaya ispatlamak zorundayız” dedi.

Koalisyon çalışmaları döneminde yaşanan olaylara da değinen Başbakan Erhürman 4 siyasi partinin verdiği mesajların önemine dikkat çekti ve ülkede çok kültürlülüğü kucaklamanın önemli olduğunu ayrıştırmanın doğru olmadığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, “Hükümet sıkıntıları aşarak, ırkçılığın önüne geçerek, kozmopolit yapıyı koruyarak ileriye gitmeyi başarmalıdır” diyerek, bunun başarılabilmesi halinde ülkedeki yaşamın daha güzel olacağını söyledi.

“YENİ MÜŞAVİRLİK YASASI BÜTÇEYLE BİRLİKTE MECLİSTEN GEÇMELİDİR”

Başbakan Erhürman, müşavir konusunun Hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, ilgili yasanın tadil edilip yeni müşavir yaratılmasının önüne geçileceğini açıkladı.

Erhürman, “Yeni müşavirlik yasası bütçeyle birlikte meclisten geçmelidir” dedi.

Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iç hukukunun bir parçası olduğunu da ifade eden Başbakan, yeni hükümet programında AİHM’in kararlarının iç hukukun içinde yer bulacağını belirtti.

Başbakan Erhürman, polisin sivil idareye bağlanması konusunda hükümetin bugün için bir önceliği bulunmadığını, bu konunun sonraki bir konu olduğunu belirterek, zaten Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Başbakanlığa bağlı olduğunu, polisin de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğuna işaret etti.

“Siyasete güvenin azalmasının demokrasiye güvenin azalması” anlamına geldiğini dile getiren Başbakan Erhürman, bugün için siyasete güvenin azalmasından çok aşındığını, Hükümetin bu algıyı düzeltme konusunda görevi bulunduğunu anlattı.

“Halkla bir arada olmak ve sürekli iletişim içerisinde olmak hedeflerimden biridir” diyen Başbakan Erhürman, önümüzdeki süreçte daha çok ekranlarda olacağının mesajını verdi.

Başbakan Erhürman, ekonomik sıkıntılara da değinirken, Türk lirasının iniş ve çıkışlarından KKTC ekonomisinin de etkilediğini ancak turizm ve eğitimdeki kaynakların doğru kullanılması halinde sıkıntıların aşılabileceğini vurguladı.

“Önemli olan halkı ekonomiye ve üretime katmaktır” diyen Başbakan, bu konuda da ciddi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Başbakan Erhürman, ülkedeki istikrarın hükümetteki 4 partiyle başlayacağını ve büyüyerek devam edeceğini de vurguladı.