Koalisyon görüşmeleri yarın DP merkezinde devam edecek

TDP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına açıklamada bulunan ev sahibi partinin Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşmeleri kararlılıkla sürdürdüklerini, yarın saat 11.00’de DP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geleceklerini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları bugün yeniden bir araya geldi.



TDP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına açıklamada bulunan ev sahibi partinin Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşmeleri kararlılıkla sürdürdüklerini, yarın saat 11.00’de DP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geleceklerini söyledi.



Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı’na hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e verme çağrısı yapma kararı aldıklarını belirten Özyiğit, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün bugünkü açıklamalarıyla hükümeti kurma görevini alma istencini gösterdiğini, bu kararı alma nedenlerinin bu olduğunu kaydetti.



Özyiğit, dörtlü koalisyon görüşmelerinde herhangi bir pürüz olmadığını, birkaç gün içinde sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, teamüller gereği ve zaman kaybını önleme adına görevin Özgürgün’e verilmesi çağrısında bulunduklarını ifade etti.



Özyiğit, sonuca ulaştıklarında Özgürgün’e, görevi iade etme çağrısı yapacaklarını belirtti.



Gazetecilerin sorusu üzerine “Daha almamız gereken mesafeler var” diyen Özyiğit, prosedürün gecikmemesinin en büyük hedef olduğuna vurgu yaptı.



ERHÜRMAN



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarından, görevi almama eğiliminde olmadığının anlaşıldığını belirtti.



Bunun üzerine hükümeti kurma görevinin Özgürgün’e verilmesi çağrısı yaptıklarını söyleyen Erhürman, UBP Genel Başkanı’nın görevi alma isteği varsa ve Cumhurbaşkanı da uygun görürse görevi verebileceğini kaydetti.



Erhürman, dört partinin görüşmesinden sonuç alındığı zaman Özgürgün’den görevi iade etmesinin bekleneceğini söyledi.



DENKTAŞ



DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, teamüllere uyulması açısından da seçimde birinci parti çıkan partiye hükümeti kurma görevi verilmesi gerektiğini belirtti.



Dörtlü koalisyon görüşmelerinin sorunsuz sürdürüldüğünü dile getiren Denktaş, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.



Denktaş, bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak, UBP ile görüşebileceklerini de söyledi.



Dün Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlarla ilgili bir soruya karşılık olarak, 28 yıldan beri Meclis’te olduğunu, çatıya nereden çıkıldığını bilmediğini, çıkan iki eylemciye içeriden yol gösterildiğini tekrarlayan Denktaş, bu konunun araştırılması için girişim başlatıldığını kaydetti.



ÖZERSAY



HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, koalisyon için sürdürülen görüşmelere ilişkin, “Hissiyatımız önümüzdeki birkaç gün içinde sonuç alacağımız yönündedir” dedi.