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"Koalisyon görüşmeleri kısa süre içinde sonuca ulaşacak"

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"Koalisyon görüşmeleri kısa süre içinde sonuca ulaşacak"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) genel başkanlarının dörtlü koalisyon hükümeti oluşturmak için bugün yaptığı toplantıdan sonra, görüşmelerde sona yaklaşıldığı açıklandı.

CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelen parti başkanlarının görüşmesi bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman karşılıklı iyi niyet ve güven ilkeleri içinde çalıştıklarını ve artık sonuca doğru yaklaştıklarını söyleyebileceğini ifade ederek “Görüşmeler olması gerektiği gibi ilerliyor. Kısa bir süre içinde sonuç almayı umduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

Erhürman, liderler düzeyindeki görüşmelere yarın da devam edeceklerini söyledi.

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