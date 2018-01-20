"Koalisyon görüşmeleri birkaç gün içinde netleşecek"

dört parti arasında devam etmekte olan koalisyon protokolü görüşmelerinin olumlu havada devam ettiğini söyleyen CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşebileceğini, olumlu sonuçlanması halinde hükümet programını görüşmeye başlayacaklarını kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Başbakanlık ve 3 bakanlık, Halkın Partisi’nin (HP) 3 bakanlık, Demokrat Parti’nin (DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 2 bakanlık alması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak hangi partinin hangi bakanlıkları alacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

CTP, HP, TDP ve DP yetkililerinin görüşmesi sürüyor.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Genel Merkezi’nde saat 11.05’de başlayan görüşmenin gidişatıyla ilgili saat 14.00 sıralarında basına açıklama yaptı.

Sorakın, CTP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, dört parti arasında devam etmekte olan koalisyon protokolü görüşmelerinin olumlu havada devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşebileceğini, olumlu sonuçlanması halinde hükümet programını görüşmeye başlayacaklarını kaydeden Sorakın, gelinen aşamada tarafların bakanlıkların sayıca dağılımı konusunda anlaştığını ancak hangi partinin hangi bakanlığı alacağının netleşmediğini, CTP’nin başbakanlık ve 3 bakanlık, HP’nin 3 bakanlık, TDP ve DP’nin de ikişer bakanlık üzerinde görev dağılımına gidildiğini ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Sorakın bir soru üzerine, koalisyon protokolü üzerinde varılacak uzlaşının partilerin yetkili kurullarına sunulacağını, ardından hangi bakanlığın hangi partide olacağı konusunu sonuçlandırmaya gideceklerini, bilahare hükümet programı üzerinde çalışacaklarını söyledi.



