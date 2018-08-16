“KKTC’nin tanınırlığı için gayret göstereceğim”

Binali Yıldırım, görev süresi içinde KKTC’nin dünyada tanınırlığını artırmak için her türlü gayreti göstereceğini söyledi ve “Çok daha güzel işler yapacağız” dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı sıfatıyla İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Binali Yıldırım, görev süresi içinde KKTC’nin dünyada tanınırlığını artırmak için her türlü gayreti göstereceğini söyledi.

Günübirlik ziyaret için KKTC’ye gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’la bir araya geldi. Görüşmede her iki başkana, başkanlık divanı heyeti üyesi milletvekilleri eşlik etti.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC’yle dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini, iyi günde de zor günde de, dayanışmayla, birlik ve kardeşlik duygusuyla her türlü sıkıntının üstesinden gelecek güce sahip olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, “Bu, geçmişte de böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” dedi.

Yıldırım, KKTC’de yapacağı görüşmelere değinerek iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Meclis Başkanlığı dönemi içinde, KKTC’nin dünyada tanınırlığının artırılması bağlamında her türlü gayreti göstereceğini vurgulayan Binali Yıldırım, 8-11 Ekim arasında Avrasya Meclis Başkanları toplantısının Türkiye’de yapılacağını, bu toplantıya Meclis Başkanı Uluçay’ın da katılacağını bildirdi. Yıldırım, şu ana dek 30 ülkenin meclis başkanının katılacağı toplantıya katılımın daha da artacağını, uluslararası ve bölgesel anlamda KKTC’nin bu toplantıda temsiliyetinin önemli olduğunu anlattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, iki ülkenin meclisleri arasında geçmişte de var olan yakın ilişkileri yeni dönemde daha kurumsal yapıya taşıyacaklarını söyledi.

Ekonomik sıkıntılara işaret eden ve Meclis’in önceki günkü olağanüstü birleşimine değinen Uluçay, ekonomik sıkıntıların aşılması için de Türkiye’yle birlikte hareket edileceğini belirtti.

Teberrüken Uluçay, “Böylesi dönemlerde dayanışma ve birlik içinde olmak her zaman önemlidir” diye konuştu.

Meclis Başkanı Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’ndeki görüşmenin ardından konuk heyet onuruna Merit Lefkoşa Otel’de öğle yemeği verdi.