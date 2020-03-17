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"KKTC'deki soydaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir"

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"KKTC'deki soydaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti olarak koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) her türlü desteğin verildiğini söyledi. “KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın sağlığı önceliklerimizdendir. Gelişmeler tarafımızdan yakinen takip edilmektedir” diyen Oktay, aşı, ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi hijyen malzemesi, tanı kiti ve koronavirüs ile mücadele ekipmanlarının KKTC’ye hibe edildiğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mart tarihinde KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmede de önemle vurguladığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti koronavirüs ile mücadelesinde KKTC’ye gereken her türlü desteği vermektedir. Bu çerçevede, koronavirüs vakalarının KKTC’de de görülmesinin ardından 11 Mart tarihinde hükümetlerimiz arasında sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır” dedi.

‘SOYDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti: “Anlaşma çerçevesinde hibe edilmesi öngörülen aşı, ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi hijyen malzemesi, tanı kiti ve koronavirüs ile mücadele ekipmanlarının ilk bölümü 13 Mart tarihi itibarıyla KKTC temsilcilerine teslim edilmiştir. İhracat yasağına karşın, koronavirüs ile mücadele bağlamında Sağlık Bakanlığımızca KKTC’deki özel ecza depoları ve medikal depoların gerekli malzemeleri alabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Koronavirüs Bilim Kurulu KKTC’den gelebilecek taleplere yönelik olarak her türlü desteği verecek şekilde görevlendirilmiştir. Öte yandan, Lefkoşa Büyükelçimiz ile Sağlık Bakan Yardımcımız da KKTC makamlarıyla yakın işbirliği içerisindir. KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın sağlığı önceliklerimizdendir. Gelişmeler tarafımızdan yakinen takip edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC’nin yanında olmaya devam edecektir.”

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