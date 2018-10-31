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"KKTC için ekonomik kalkınmaya özel bir önem vereceğiz"

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“Dört dörtlük bir KKTC için dört dörtlük bir UBP vazgeçilmez hedefimiz olacaktır” diyen UBP Başkanı Tatar, KKTC’nin gelişip ilerlemesi, halkın yaşam kalitesinin yükselmesi, var olan sorunların asgariye indirilmesi için ekonomik kalkınmaya özel bir önem vereceğini belirtti.

"KKTC için ekonomik kalkınmaya özel bir önem vereceğiz"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC’nin gelişip ilerlemesi, halkın yaşam kalitesinin yükselmesi, var olan sorunların asgariye indirilmesi için ekonomik kalkınmaya özel bir önem vereceğini belirtti.

Tatar, partinin 21’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçildiğinin Kurultay Divan Başkanlığı tarafından bugün resmen ilan edildiğini kaydetti. 

Yazılı bir açıklama yapan Tatar, “UBP Genel Başkanlığı gibi çok değerli ve önemli bir göreve başlarken tüm üyelerimize ve halkımıza şahsıma gösterdikleri ilgiden, verdikleri destekten ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Söz verdiğim üzere halkımızın refah, güven ve mutluluğunun artması, devletimizin yaşatılıp yücelmesi, partimizin kurumsallaşması için demokratik anlayıştan ayrılmadan, yılmadan, azimle, çok çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“Dört dörtlük bir KKTC için dört dörtlük bir UBP vazgeçilmez hedefimiz olacaktır” diyen Tatar, KKTC’nin gelişip ilerlemesi, halkın yaşam kalitesinin yükselmesi, var olan sorunların asgariye indirilmesi için ekonomik kalkınmaya özel bir önem vereceğini belirtti.

“KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK...YENİ FİKİR VE ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK”

Tatar, ülkenin sorunlarını, uzmanların da katılımı ile oluşturacakları komisyonlarda tartıştırarak yeni fikirler ve çözümler üretilmesi yoluna gideceklerini ifade etti.

Açıklamasında “Halkımızın UBP’yi iktidarda görmek istediği açıktır. Biz de iktidara geldiğimiz anda halkımızın sorunlarına çare bulmaya hazır olmalıyız. Bu anlayışla gereken tüm hazırlıkları en kısa süre içinde tamamlayacağız” ifadelerine yer veren Tatar, yetkili organları belirledikten sonra, tabanla da istişare içinde partinin kurumsallaşması, şeffaf bir yapıya kavuşması için adımlar atacaklarını kaydetti.

Tatar, “Önümüzde yapacak çok işimiz, yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu duygu ve düşüncelerle UBP Genel Başkanlığı görevime başlarken bugüne kadar partimize hizmet eden herkesi şükranla, aramızda olmayanları rahmetle anarım” ifadelerini kullandı.

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