banner411
banner69
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
15 0
Mülteciler için yardım yağdı
Mülteciler için yardım yağdı
9 0
 
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
30 0
Bu krizden nasıl çıkılacak?
Bu krizden nasıl çıkılacak?
28 0
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
145 0
Motor sporlarına ilgi artırıyor
Motor sporlarına ilgi artırıyor
27 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
48 0
banner374

Kısmi sokağa çıkma yasağı 14 gün sürecek

banner27

Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 23.3.2020 tarihi itibariyle sabah 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Kısmi sokağa çıkma yasağı 14 gün sürecek

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 gün geçerli olacak.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, emirnamenin tam metni şöyle:

"BAKANLAR KURULUMUZUN ALMIŞ OLDUĞU KARAR UYARINCA BU AKŞAM GECE YARISINDAN İTİBAREN (00.00) GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE 14 GÜNLÜK  KISMİ SOKAĞA ÇIKMA  EMİRNAMESİ YAYINLAMIŞTIR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 23.3.2020 tarihi itibariyle sabah 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla daha önceki Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları (Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, Bankalar, petrol İstasyonları,  un fabrikaları, su fabrikaları, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel Güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın devamını sağlayan hizmetleri veren kuruluşlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin devamını sağlayan kuruluşlar, özel medya kuruluşları , GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar v.b.)  ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar ( Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, Nöbetçi Mahkemeler, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, v.b) ve Bakanlar Kurulunun daha önceki kararları uyarınca çalışması elzem bulunan Resmi Devlet Dairelerinin personeli kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki  bireyler  için  kısmi  sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.