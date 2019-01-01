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“Kişisel değil kamusal yarar ön planda tutulmalı”

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“Kişisel değil kamusal yarar ön planda tutulmalı”
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Cumhurbaşkanı Akıncı, giderek artan kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı mücadelede de atılması gerekli adımlar bulunduğunu, bu alanda yıllardır eksikliği hissedilen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Akıncı, bu yasaların bir an önce geçmesi ve uygulanmasının yerinde bir gelişme olacağına inanç belirtti.

Yaşanan sel felaketi ve ölümlere değinen Akıncı, şunları kaydetti:

“Bunun yanında 4 gencimizi aramızdan alıp götüren sel felaketi diğer bir acı gerçeğimizle yeniden yüzleşmemizi de sağlamalıdır. Bu ülkede rant uğruna plansız çarpık yapılaşmaya artık bir son verilmelidir. Dere yataklarına yapılan her türlü müdahalenin önüne geçilmeli, hatalı uygulamalar bir plan dahilinde düzeltilmelidir. Kişisel çıkar yerine kamusal yarar her zaman ön planda tutulmalıdır. Bu çerçevede imar planlarının hazırlanması elbette büyük önem taşımaktadır. Ama bu alanda emek vermiş bir kişi olarak şunun da altını çizmem gerekir ki, plan yapmak tek başına yeterli değildir; yapılan planın uygulanması ve bunun denetiminin sağlanması da zorunludur.”

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