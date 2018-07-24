banner107
Diyarbakır'da bir garip olay
Diyarbakır'da bir garip olay
13 0
Esentepe sezonu açtı
Esentepe sezonu açtı
328 0
Japonya'da rekor sıcaklık
Japonya'da rekor sıcaklık
81 0
Dünyanın “en kirli” şehirleri
Dünyanın “en kirli” şehirleri
45 0
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
61 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
47 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
103 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
55 0
banner82
banner147

"Kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamalı"

banner27

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, geçici danışman Jane Holl Lute'un ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerini sürecin canlanması için olumlu bulduklarını bildirerek "kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını destekliyoruz” dedi

"Kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamalı"
banner137

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerini sürecin canlanması için olumlu bulduğunu açıkladı.
TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu yazılı açıklamasında, “Uzun süreli müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını destekliyoruz” dedi.  
Varoğlu, TDP’nin değerlendirmelerini şöyle paylaştı:
“TDP, Jane Holl Lute'un ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretleri sürecin canlanmasına yönelik olumlu olarak değerlendirmiştir.  Adamızdaki temasları çerçevesinde iki toplum lideri ile görüşen Sayın Lute'un, garantör ülkelerin yetkilileri ile de görüştükten sonra tarafların düşüncelerini öğrenerek BM Genel Sekreteri Guterres'e rapor sunması beklenmektedir. 
TDP bugüne kadar olduğu gibi; iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, uluslararası tek kimliği içeren, yönetimde eşit güç paylaşımı ve kararlarda etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın var olacağı, bir toplumun diğer toplum üzerinde üstünlük kuramayacağı, tek amaç ve hedefin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele etmeye ve bu sonuca ulaşabilmek adına her türlü katkıyı yapmaya kararlıdır. 
Bu bağlamda müzakerelerin yeniden başlamasını savunurken, uzun süreli müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, kısa sürede sonuç alıcı bir müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını desteklemekteyiz.  
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temasları sonrası yapmış olduğu açıklamada; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözümden ve müzakerelerden yana yapıcı tutumlarını sürdüreceklerini belirtmesini de olumlu karşılamaktayız.”
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.