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“Kimseden rüşvet ve para almadım”

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UBP Milletvekili Çaluda: “Savcılıkta bekleyen o kadar dosya varken, benim hakkımda bazı iddialar ortaya atıldı ve dokunulmazlığım kaldırıldı. Bu iddia Kıbrıs Türk siyasetine vurulan kara bir leke oldu”

“Kimseden rüşvet ve para almadım”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, yolsuzlukla mücadelenin geniş bir çerçevede işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, yolsuzlukla mücadelenin eğitim, önleme ve soruşturma aşamalarından oluştuğunu belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın halka yolsuzlukla mücadele konusunda sözler verdiğini, hesap soracağını söylediğini anımsatan Çaluda, iktidara gelen bazı siyasilerin muhalefetteyken verdiği sözleri unuttuğunu söyledi.

2018 bütçesi görüşülürken dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, yolsuzluk açıklayacağını dile getirdiğini söyleyen Çaluda, “Savcılıkta bekleyen o kadar dosya varken, benim hakkımda bazı iddialar ortaya atıldı ve dokunulmazlığım kaldırıldı ben de ‘evet’ verdim. Bu iddia Kıbrıs Türk siyasetine vurulan kara bir leke oldu. Yaptığım işlemler insani işlemlerdi. Her gelene yardımcı oldum, kimseden rüşvet ve para almadım” diye konuştu.

KIB-TEK ile ilgili 2004-2009 dönemine ait Başsavcılık’ta bekleyen dosyalar bulunduğunu, akaryakıt, led ışıkları, akıllı sayaçlarla ilgili kimden hesap sorulduğunu soran Çaluda, “Ben bunlara örnek olsun diye dokunulmazlığımın kaldırılmasına onay verdim” dedi.

KTHY’yi zarara uğratanlar, hellim davası, KOOP SÜT, çim tohumu gibi yolsuzluk dosyalarını, eşdeğer arsalar konularını anımsatan Çaluda, dönemin Başsavcı Yardımcısı’nın davaları “mesele yok” diyerek kapattığını savundu. 

CTP döneminde de yolsuzluklar yapıldığını savunan Çaluda, çeşitli partilerden 50’nin üzerinde siyasinin yolsuzluk dosyası bulunduğunu  söyledi.

Çaluda, CYPFRUVEX ve KIB-TEK kurumlarında yapılan yolsuzlukları yargıya taşıdıklarını söyleyerek, “Siyasete göre yolsuzluğun üzerine gitmeyin. Tüm yolsuzlukların üzerine gidilsin” dedi.

Yolsuzlukların üzerine hamaset olsun diye değil gerçekten gidilmesi gerektiğini söyleyen Çaluda, yolsuzlukların önlenmesi için hükümete ve tüm milletvekillerine görevler düştüğünü belirtti.

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