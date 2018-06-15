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“Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek”

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu vurguladı: “Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz”

“Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek”
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Kral FM'de "Mehmet'in Gezegeni" adlı radyo programına konuk oldu, güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Yunanistan ile ilişkiler, adalar ve Ege konusuna ilişkin son durumu değerlendiren Çavuşoğlu, adalar konusunda manipülasyon yapıldığını belirterek, "Sadece bizim dönemimizde değil, Kardak krizinden sonra adaların hukuki, fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır. Biz buna müsaade etmeyiz. Bir araştırma konusunda bile Türkiye'nin izni olmadan buradan bir kuş bile uçamaz. Bir kaya parçası bile verilmemiştir" dedi.

Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. Artık Türkiye'nin sondaj gemisi var. Türkiye'nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz" ifadesini kullandı. 

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