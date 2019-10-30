"Kıbrıs’ta federal çözüme odaklanılması gerek"

Kıbrıs Türk halkının geçtiği tarihsel süreçlerle birlikte Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilere değinen Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, tarih boyunca Kıbrıslı Türklerin özne olma mücadelesi verdiğini, bu mücadelenin sürebilmesi adına Kıbrıs’ta federal çözüme odaklanılması gerektiğini belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin düzenlediği “Mağusalı Sohbetler” söyleşisinin bu haftaki konuğu Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek oldu.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının geçtiği tarihsel süreçlerle birlikte Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilere değinen Kızılyürek, tarih boyunca Kıbrıslı Türklerin özne olma mücadelesi verdiğini, bu mücadelenin sürebilmesi adına Kıbrıs’ta federal çözüme odaklanılması gerektiğini belirtti.

CTP Mağusa İlçe binasında gerçekleşen etkinliğe milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda söz alan partililer, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Kızılyürek’e sorular da yöneltti.

KIZILYÜREK: “ ‘BİZ NE OLACAĞIZ’ SORUSU HALEN SORULMAYA DEVAM EDİYOR”

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin yirminci yüzyıldan beri “Biz ne olacağız?” sorusunu sormaya devam ettiğini, geleceğinin belirsiz bir konumda olduğunu dile getirdi.

Geçmişten günümüze tarihsel bir varoluş kaygısının yaşandığını aktaran Kızılyürek, 1950 yılından sonra Helen milliyetçiliğinin adada yükselmesiyle birlikte Kıbrıslı Türklerin endişeye kapıldığını, ancak buna rağmen azınlık konumuna düşmemek için varoluş mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Ardından Enosis’i engellemek için Türkiye ile işbirliği ve kader ortaklığı yapıldığını kaydeden Kızılyürek, hem 1960’ta hem de 1974’te özne olma şansının kaybedildiğine dikkat çekti.

“MÜCADELELER SONUÇSUZ KALDI”

Tarih boyunca verilen özne olma mücadelesinin hep sonuçsuz kaldığına işaret eden Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumunun özellikle son yıllarda Türkiye’ye daha bağımlı hale getirildiğini savundu. Bütün bunlara rağmen özne olma şansının halen daha tamamen yitirilmemiş olduğuna vurgu yapan Kızılyürek, “Bizi özne yapacak şey bir devlet iktidarı yaratmaktır. Böyle baktığımız zaman önümüzdeki çıkış yollarını görebiliriz. Kıbrıs’ta federal bir devletin ortağı olmak! Ya Kıbrıs’ta federal bir devletin ortağı oluruz, ya da bunun alternatifi yoktur” dedi.

Son zamanlarda Kıbrıs sorununun çözüme kavuşmasını istemeyen bazı kesimlerce yapılan “AB çatısı altında iki devlet” gibi söylemlerin gerçekçi olmadığı görüşünü belirten Kızılyürek, “Bunu söyleyen kim varsa bu topluma yalan söylüyor, hamaset yapıyor ve bizi zaten çözümden alıkoyan milliyetçiliği tekrarlıyor demektir. Kıbrıs’ın kuzeyinden ikinci bir devlet çıkmaz. Bu çok nettir. Türkiye’nin parçası olabilir, ilhak olabilir ama ikinci bir devlet olamaz. Federal devlete yoğunlaşmazsak, Kıbrıs Türk toplumu özne olarak varlığını sürdüremez” dedi.