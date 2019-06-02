“Kıbrıs Türkünün sesi duyuruldu”

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın düzenlediği Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’da bulunan Meclis Başkanı Uluçay, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) düzenlediği 14’üncü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Mekke’de, Suudi Arabistan Krallığı Devlet Misafirhanesi’nde gerçekleşen görüşmede KKTC’nin İİT bağlamında yaptığı çalışmalar konuşulurken, Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu.

Uluçay- Çavuşoğlu görüşmesinde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Suudi Arabistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve toplantısına katıldı.

2016 yılından beri İİT Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye’den bu görevi devralan Suudi Arabistan’da, Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud başkanlığında Mekke şehrinde düzenlenen 14'üncü İslam Zirvesi'nin teması “Elele geleceğe” olarak belirlendi.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle temsil edildiği zirvede KKTC de Uluçay’ın Başkanlığındaki heyet ile gözlemci ülke statüsünde temsil edildi.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud ile de görüşme fırsatı bulan Başkan Uluçay, birçok devlet ve hükümet başkanı ile birlikte zirvenin açılış seremonisinde de yer aldı.

Başkan Uluçay ayrıca törene katılan heyet başkanlarıyla zirvenin aile fotoğrafında da bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas gibi bir çok ülke yöneticisi zirvede yerini aldı.

ULUÇAY

Zirveyi değerlendiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gözlemci statüsüyle yer aldıkları bu ve benzeri birçok İİT toplantısının Kıbrıs Türkünün sesinin duyurulmasında önemli fırsatlar yarattığına işaret etti.

Zirve kapsamında, birçok ülkeden gelen heyet başkanı ile biraraya gelme şansı bulduğuna dikkat çeken Uluçay, görüşmelerinde muhataplarına başta Kıbrıs sorunu konusu olmak üzere izolasyonların kaldırılması ve özellikle de sportif alandaki kısıtlamaların sonlandırılması yönünde çağrı yaptığını dile getirirken, ada etrafında bulunan hidrokarbonların çatışma değil iki tarafın işbirliği yapmasına yönelik önemli bir fırsata dönüşmesini temenni ettiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'nde üye ülke liderlerine hitap etti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi ve Müslüman azınlıkların durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"İİT'de Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci üye olarak temsil edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır. Bu haksız muamelenin üstesinden gelmek için İİT'nin Kıbrıslı Türklerle dayanışmasını takdir ediyoruz”