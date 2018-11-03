“Kıbrıs Türkü’nün refahı için elimizden geleni yapacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğu için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi

Başbakan Tufan Erhürman, göreve yeni atanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kabulü için Başbakana teşekkür ederek, Kıbrıs’ta daha önce de görev yaptığını buradan kopmadığını belirterek, yeniden burada olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Başçeri, “Hem insanımızın, hem Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğu için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da KKTC’yi, halkı ve ülkede yaşanan sorunları yakından bilen birinin göreve atanmasının büyük bir şans ve mutluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerin yaşamsal olduğuna işaret eden Erhürman, ilişkileri daha da ileriye taşıyarak önemli bir sayfa açacaklarına inanç belirtti.

Erhürman, Başçeri’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Murat Başçeri, görüşmede yaptığı açıklamada, meslek hayatını Lefkoşa’da geçirdiğini belirterek yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğu için güzel işlere imza atmayı ümit ettiğini belirten Başçeri, Büyükelçiliğinin tüm imkânlarıyla her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu ve elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

ULUÇAY

Teberrüken Uluçay ise, Başçeri’yi geçmişte ülkede görev yapmış olmasından dolayı iyi tanıdıklarını, ekonomi ve siyasi konularda güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Türk Lirasından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların maliyenin bütçe dengelerinin sarsılmasına neden olduğunu kaydeden Uluçay, Türkiye’de de sistem değişikliği yapılması, bununla birlikte Türkiye ile KKTC arasındaki kurumsal ilişkilerin yeni şekli ile hayata geçirilmemiş olması nedeniyle, ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandığını anlattı. Uluçay, bunun, ciddi anlamda üzerinde durulması gereken bir husus olduğunu söyledi. Uluçay, “İnanıyorum ki bu konularda da adımlar atacağız” dedi.”

“KAPILAR TURİZME DE KATKI YAPACAK”

Derinya ve Aplıç’ta 12 Kasım’da açılacak olan geçiş kapıları hakkında ise Uluçay, kapıların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları arasındaki güvenin gelişmesinin yanında Kuzey Kıbrıs’ın turizm gelirlerine de katkı yapacağına inandığını söyledi.

“ÇÖZÜM ADA ETRAFINDAKİ DOĞAL KAYNAKLARIN ORTAK KULLANIMI AÇISINDAN DA ÖNEMLİ”

Son dönemde Kıbrıs sorununun çözüm sürecine bir ivme kazandırılmaya çalışıldığını, beklentilerinin bu çabaların olumlu sonuç vermesi olduğunu kaydeden Uluçay, Kıbrıs sorunun çözümünün ada etrafındaki doğal kaynakların ortak kullanımı açısından da önem arz ettiğini söyledi.

İki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözümün sadece adada değil bölgede de istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını kaydeden Uluçay, mücadeleyi Türkiye ile işbirliği içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, görevine başlaması çerçevesinde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Denktaş ile Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana tanışıklıkları olduğunu söyleyen Başçeri, genç bir başkatip olarak KKTC’de iken birlikte yaşadıkları belirli süreçler olduğunu belirtti.

Bunun adaya 3. gelişi olduğunu da ifade eden Başçeri, “Büyükelçi unvanı ile, edindiğim tecrübeyi bilgi birikimini aktarabilmenin umudu ve heyecanı ile buradayım, umut ederim hem Türk insanı için hem de Kıbrıs Türkü’nün huzur ve refahı için burada birlikte yapacaklarımız ve sizin yaptıklarınıza sağlayacağımız katkı, bizi bu göreve tercih edenlere karşı mahcup olmamamızı sağlar. Her türlü imkan ve kabiliyetimizle Büyükelçilik olarak çalışmalarınızda yardımcı olmak için elimizden geleni gösterteceğimizden emin olabilirsiniz” diye konuştu.



