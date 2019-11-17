“Kıbrıs Türkü’nü KKTC devleti kurtaracak”

Eski Başbakan, Meclis Başkanı Hakkı Atun, “Kıbrıs Türkü ileriye dönük her türlü endişeden muaf yaşamak istiyorsa, kendisini kurtaracak olan KKTC devletidir ve bu devlete destek veren Anavatan Türkiye ile Türk Ordusudur” dedi

Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlardan Hakkı Atun, Radyo Güven’de yayınlanan Taner Gönül’ün sunduğu “Gündem Özel” programında yaptığı açıklamada, devlet kurmanın bir toplum için varılabilecek en son nokta olduğuna işaret ederek, “Kıbrıs Türkü ileriye dönük her türlü endişeden muaf yaşamak istiyorsa, kendisini kurtaracak olan KKTC devletidir ve bu devlete destek veren Anavatan Türkiye ile Türk Ordusudur” dedi.

Atun, Kıbrıs Türkü’nün 1963 yılında yaşadıklarıyla, 1974’te gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’taki durum kıyaslandığında, aradaki büyük farkı görmemenin kör olmak demek olduğunu kaydetti.

Devlet olduktan sonra Kıbrıs Türkü’nün ulaştığı düzeyin gerek kültür, müzik, sanat yönünden olsun gerekse de ekonomik yönden kıyaslanamayacak bir nokta olduğunu ifade eden Atun, “Biz bu devleti türkü söyleyerek kurmadık, milim milim uğraşarak, emek vererek ve Anavatan Garantör Türkiye’nin de desteğiyle kurduk” dedi.

“DEVLETTEN VAZGEÇMEK SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Devletin çatısı altında Kıbrıs Türkü’nün ulaşabileceği her olanağın var olduğunu, ancak bazen devlette de sıkıntıların, sorunların olabileceğini bunu en gelişmiş ülkelerin de yaşayabileceği uyarısında bulunan Atun, devletten vazgeçmenin söz konusu olamayacağını ifade etti.

50 yıldır sürüp giden Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının en önemli sebebinin, Rumların, Türkleri azınlık yapmak istemeleri olduğunu kaydeden Atun, Rumların bugün de müzakerelerdeki siyasi tutumlarına bakıldığında hala Kıbrıs Türklerini azınlık durumuna düşürmek istediklerinin ortada olduğunu, dolayısıyla Rumlarla bir çözümün, bir anlaşmanın olacağına inanmadığını söyledi.

“BİRLİK VE BERABERLİK KIBRIS TÜRKÜ’NÜ, KKTC DEVLETİNE KAVUŞTURDU”

Birlik ve beraberliğin Kıbrıs Türkü’nü, KKTC devletine kavuşturduğunun altını çizen Atun, “Şimdi kurduğumuz devletin değerini anlamak ve onu korumak için uğraş vermeliyiz” dedi.

Toplumun geleceği ve kaderi olacak olan konularda yumruk gibi olunması gerektiğine de vurgu yapan Atun; Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye’nin desteği de olmadan ilerleyemeyeceğini belirtti.

Atun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnız Kıbrıs Türkü’nün varlığını, güvenliğini sağlamadığını, kendi çıkarlarını da koruduğunu vurguladı.

Atun, KKTC devletinin tanınmamışlığa, ambargolara rağmen, inanılmaz bir gelişme gösterdiğine işaret ederek, Kıbrıs Türkü’nü, geldiği bu noktadan geriye götürecek bir gücün söz konusu olamayacağını ifade etti.

“KIBRIS, TÜRKİYE’NİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan son Hidrokarbon olayının Kıbrıs’ın önemini daha da artırdığına dikkat çeken Atun, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon paylaşımının Kıbrıs’ın, jeostratejik ve jeopolitik yönden de Türkiye’nin savunulması açısından olmazsa olmazıdır” görüşüne yer verdi.

Atun, programda ayrıca, Kıbrıs Türkü’nün, ileriye ümitle ve cesaretle bakabileceğini, çünkü bir devlet sahibi olduğunu ve bu devletin de gelişme içinde olduğunu vurguladı.