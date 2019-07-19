"Kıbrıs Türk halkını yok sayan her davranış yok hükmündedir"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkını yok sayan her davranışın kendisinin yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Akıncı, bu akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile iş birliği yapılmasının tüm tarafların yararına olacağını söylüyor. Doğrudur ama eksiktir. Türkiye ile iş birliğinin yolu öncelikle Kıbrıslı Türklerle kurulacak iş birliğinden geçer. Kıbrıs Türk halkını yok sayan her davranışın kendisi yok hükmündedir."

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Atina’daki The Economist konferansında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünü ve Türkiye ile iyi bir iş birliği istediklerini ifade etmişti.