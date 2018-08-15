banner107
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
20 0
“TL daha da güçlenecek”
“TL daha da güçlenecek”
24 0
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
25 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
91 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
52 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
58 0
Kalecilerin takasları gündemde
Kalecilerin takasları gündemde
224 0
Girne’de tarihi gece
Girne’de tarihi gece
1.1B 0
banner82
banner147

"Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye dayanışma noktasında daha hasas bir dönemde"

banner27

Yıldırım, "Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim" dedi

"Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye dayanışma noktasında daha hasas bir dönemde"
banner137

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak için KKTC'ye giderken Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gideceklerini belirten Yıldırım, ziyaretinde kendisine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Katip Üyeler Rümeysa Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile İdare Amiri Halil Özcan'ın eşlik edeceğini söyledi.
Yıldırım, ziyarette Uluçay ile görüşerek, ülkeler arasındaki iş birliğini ele alacaklarını kaydetti.
Cumhuriyet Meclisinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamenterler Arası Birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına etkin katılmasının önemine işaret eden Yıldırım, "KKTC'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması bağlamında desteğimizi, Cumhuriyet Meclisinin başka diğer uluslararası kuruluşlara katılması noktasında bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşme gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu vesileyle Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini, boğaz şehitliğini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edeceğini dile getirdi.
"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Ziyaretin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.