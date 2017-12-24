banner107
banner69
9 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
33 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
66 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

“Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmalı”

banner27

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam aleminden Kıbrıs'ta bir ortaklık gündeme gelecekse bunun iki toplum arasında değil iki devlet arasında olma noktasına getirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi

banner109
“Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmalı”
banner87

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Yapılması gereken, ABD'nin uluslararası camianın büyük tepkisini çeken kararını bir kez daha gözden geçirip, geri almasıdır." dedi.
Bakan Ertuğruloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını ciddi şekilde eleştirdiğini hatırlattı.
Toplantıda bu kararın geri alınmasını ve düzeltilmesini talep ettiğini dile getiren Ertuğruloğlu, bazı İslam ülkelerince Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyada verdiği özgürlük mücadelesindeki duyarsızlığının Kudüs'te de sergilenmekte olduğunu bildirdi.
ABD'nin kararının ne kadar yanlış olduğunu sadece İslam alemine değil tüm dünyaya duyuranın ana vatan Türkiye olduğuna dikkati çeken Bakan Ertuğruloğlu, "Ana vatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tepkinin bayraktarlığını yapmıştır. Son derece haklı bir taleptir ve Genel Kurulda ezici bir çoğunlukla alınmış olması anlamlıdır." şeklinde konuştu.
Ertuğruloğlu, bu sürecin bağlanması gereken noktanın, "Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunun uluslararası camia tarafından kabul edilmesi" olduğuna işaret ederek, "Bize yakışan haksızlığa karşı duruş sergilemektir. Bu haksızlığı tüm uluslararası camiaya haykırarak, bu haksızlığa son verilmesini talep etmektir. Kudüs konusunda da doğru olan Filistin'in başkenti olduğudur. Yapılması gereken, ABD'nin uluslararası camianın büyük tepkisini çeken kararını bir kez daha gözden geçirip, geri almasıdır." ifadelerini kullandı.
İslam aleminden, Kıbrıs'ta bir ortaklık gündeme gelecekse bunun iki toplum arasında değil iki devlet arasında olma noktasına getirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyleyen Ertuğruloğlu, "İki toplumdan birinin devlet, diğerinin azınlık olduğu sürece eşitlik temelinde bir ortaklığın gündeme gelemeyeceğinin artık görülmesi gerekmektedir. Kıbrıs'ta da yeni bir sayfa açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.