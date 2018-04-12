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"Kıbrıs'ta şimdi başka bir yol denemeliyiz"

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"Kıbrıs'ta şimdi başka bir yol denemeliyiz"
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 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta şimdi başka bir yol denemek gerektiğini söyledi.
AA’nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'nın açış konuşmasında, Suriye, Irak, Yemen, Libya'da devam eden çatışmaların yanında bölgede birçok dondurulmuş çatışma olduğuna dikkati çekerek bunlara Azerbaycan'ın işgal altındaki toprağı Karabağ, Gürcistan'daki Abhazya, Güney Osetya'daki durum ve Kırım'daki problemler ile Kıbrıs sorununu örnek verdi.
Kıbrıs'taki sürece değinen Çavuşoğlu, "Siyasi bir çözüm elde etmek için uğraşıyoruz. Geçen yıl Kıbrıs Konferansı'nda elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak olmadı. Şu anda iki tarafta da seçimler tamamlandı. Şimdi başka bir yol denemeliyiz. Hangi konuları tartışacağımız konusunda mutabık kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu

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