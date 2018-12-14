"Kıbrıs sorunu artık siyasi eksenden çok enerji ekseninde"

UBP Milletvekili Sunat Atun, hükümetin Kıbrıs konusunda ortak söz sahibi olmadığını, ancak CTP-UBP hükümeti döneminde kendilerinin ne kadar farklı görüşlere sahip olsalar da asgari müşterekte buluştuklarını kaydetti. Atun, o dönemde hükümetin Kıbrıs konusunda değil ama Türkiye ile ilişkiler konusunda bağının koptuğunu belirterek Kıbrıs konusunda daha esnek olunduğunu belirtti. Atun, o dönemde yapılan görüşmeleri ve doğal gaz konusundaki çalışmaları anlattı.

Atun, Türkiye ile enerji ve doğal gaz konusunda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlatarak, hükümetin bu konuya daha fazla eğilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Kıbrıs konusunun artık siyasi eksenden daha fazla enerji ekseninde güç odakları çerçevesinde şekillenecek bir konuya dönüştüğünü ifade eden Atun, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Sunat Atun, Rumların stratejilerine karşı Türk tarafının avantajında olan bölgelerde yer alan doğal kaynaklara yönelmelerinin önemine işaret etti.

Sunat Atun, doğal gaz bulunan bölgelerde Rum tarafının iş birliği yaptığı ülkelerle şirketlerin zamanı aslında oyaladığını, bunu da Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesini beklemek amacıyla yaptığını kaydederek, Türkiye ve KKTC’nin iş birliğiyle Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasının önemine işaret etti.

Atun, konuşması sırasında kendisini “azarlar” şeklinde tepki gösterdiğini savunduğu Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı eleştirerek, kendisini sabırla dinleyen ve dinleyemeyen herkese teşekkür etti.

SANER: “KIBRIS SORUNUNDA KONUŞULMAYAN KONU KALMADI, RUMLARIN ZAMAN GEÇİRMESİNE İZİN VERİLMEMELİ”

UBP Milletvekili Ersan Saner, UBP’nin Kıbrıs konusundaki tutumunun belli olduğunu, 1963 yılında da bunun aynı olduğunu, o günden bugüne de Kıbrıs’ta bir uzlaşı olmadığını, BM’nin de en uzun görev yaptığı yerin burası olduğunu ifade ederek, görüşme süreçlerini anımsattı. Saner, Kıbrıs Türk tarafı “evet” demesine rağmen cezalandırılan taraf olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda tartışılmayan konu kalmadığını, Rumların zaman geçirmesine daha fazla izin verilmemesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının 50 sene daha bekletilemeyeceğini ifade eden Saner, Kıbrıs Türk halkının Rumlara güvenmediğini, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden başka bir garantiyi kabul etmediğini belirtti.

Ersan Saner, bütçe konuşulurken hükümet ve ilgili bakanın salonda yer almamasını da eleştirdi.