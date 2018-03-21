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"Kıbrıs konusunda gelecek adımların ne olacağı taraflara bağlı"

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"Kıbrıs konusunda gelecek adımların ne olacağı taraflara bağlı"
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs konusunda gelecek adımların ne olacağının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına bağlı olduğuna işaret ederek, BM’nin görevini yapmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar  yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de başlayan görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.
Görüşmeden çıkışta basına kısa bir açıklama yapan Spehar, taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile dün bir araya geldiğini kaydeden Spehar,  bugün de Cumhurbaşkanı Akıncı’yla güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
BM’nin görevini yapmaya devam edeceğini kaydeden Spehar, Kıbrıs konusunda gelecek adımların ne olacağının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına bağlı olduğuna işaret etti.
Spehar herhangi bir gelişme yaşanırsa basını bilgilendireceğini de kaydetti.

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