Kıbrıs Konferansı Crans Montan'da yapılacak

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Kıbrıs Konferansı’nın 28 Haziran’da İsviçre’de Crans-Montana’da yapılacağını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre Eide, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Bu konferansın çözüm için gerçekten tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Eide, Crans-Montana’daki sürecin çok zor olacağını herkesin bildiğini belirterek, oraya gitmeden önce çok iş yapılması gerektiğini ifade etti.

Eide, iki tarafın, konferansa sorunları çözme hırsıyla gidecekleri teyidinde bulunduğunu da söyledi.

Konferansın belki iki hafta kadar süreceğini belirten Eide, ortak belgede de tarafların görüşlerinin kaydedileceğini belirtti.