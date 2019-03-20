"Kıb-Tek'te 14 ayda oluşan ağır zararların bedelini halka ödetmeye çalışmakta"

Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun "Elektrik Kurumu'nda 13-14 aydır tarihin en kötü yönetimi olmuştur. Elektrik Kurumu çok ağır zararlar altına itilmiştir.Bu hükümet çoklu tarife uygulamasını bir fırsat bilerek bugüne kadar yani 14 ayda oluşan ağır zararların bedelini halka ödetmeye çalışmaktadır" dedi

Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu Birinci Boyut programına katılarak, elektrikte çoklu tarife uygulamasına ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Atun, çoklu tarife uygulamasının 3 dilimden değil en az 5 dilimden oluşması gerektiğini söyledi.

Söz konusu çalışmanın iyi incelenmeden yapıldığını belirten Atun, hükümetin KIB-TEK ile ilgili halka anlatmadığı arka planda başka birşey olduğunu iddia etti.

İşte Sunat Atun'un bu yöndeki ifadeleri...

"Elektrik Kurumu'nda 13-14 aydır tarihin en kötü yönetimi olmuştur. Elektrik Kurumu çok ağır zararlar altına itilmiştir.Bu hükümet çoklu tarife uygulamasını bir fırsat bilerek bugüne kadar yani 14 ayda oluşan ağır zararların bedelini halka ödetmeye çalışmaktadır.Sayin Başbakan ve Sayın Maliye Bakanı da elektriğe zam yapılması gerekliliğini belirtiyor. Tekli tarifeye öyle bir zam gelecek ki vatandaş ister istemez çoklu tarifeye geçme mecburiyetinde kalacak"....