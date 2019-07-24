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“Kıb-Tek sürdürülemez durumda”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Kıb-Tek’in mali ve teknik yönden sürdürülemez durumda olduğunu vurguladı

“Kıb-Tek sürdürülemez durumda”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu kamu yararı bağlamında çalıştırmak bizim sorumluluğumuz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız” dedi.
Kurumun idari, mali ve teknik yönden sürdürülemez durumda olduğunu kaydeden ve “Bunu hepimiz kabul etmeliyiz” vurgusunda bulunan Taçoy,  alternatifler için mutlaka çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Elektrik üretiminin stratejik bir alan olduğunu kaydeden Taçoy, “Özelleştirilmesi kanımızca söz konusu olmamalı” ifadelerini kullandı.
Yasa ve tüzüklerle elektrik talebini düşürmeye yönelik çalışmaların yakın gelecekte deveye gireceğini de açıklayan Taçoy, Kıb-Tek yönetim kuruluyla ilgili bir dizi karar aldıklarını duyurdu. 
Bakan Hasan Taçoy, “Kıb-Tek yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek. Kurumdaki usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili çalışma başlatıldı. Kıb-Tek’in yeniden organize edilme süreci için El-Sen’in ve bakanlığın temsil edileceği bir komite oluşturulacak” diye konuştu.
 

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