“Kazanacağımızdan şüphemiz yok”

UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı UBP Genel Başkanı Ersin Tatar oldu. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek üzere dün toplanan UBP yetkili organları, Tatar'ı oybirliği ile aday gösterme kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.

Ersin Tatar, kararın oybirliği ile alınmasının ardından "kazanacağız" dedi.

UBP Parti Meclisi, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere dün toplandı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 14.15'te yer alan toplantı, Sarayönü’nde bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlk olarak Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu saat 12.30’da toplanarak partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili son değerlendirmelerini yaptı.

Toplantının ardından yapılan parti meclisi toplantısının açılışını UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yaptı. Saner, UBP MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığına UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı önerme kararı aldığını vurguladı.

Tatar, parti meclisinin önemli bir karar aldığını, oybirliği ile alınan bu önemli kararla başlayan yarış ve mücadelenin bütün UBP'lilerin olduğunu belirterek, "Kazanacağız" dedi.

"UBP Genel Başkanı olarak bu yarışa beni uygun görmeniz onore etti. Gurur duyuyorum mücadelemiz KKTC için önemli bir yarış ve mücadeledir" diyen Tatar, “KKTC’nin varlığı mücadelesi, ekonomisi Kıbrıs Türk halkının hakları için birlikte çalışacağız ve en iyi oyla bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın halkın makamı olduğunu ifade eden Tatar, "Geleceğimizi, esenliğimizi, refahımızı, mutluluğumuzu yeni umutlarla yeni adımlarla bölgedeki konumumuzu güçlendirmek için bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" dedi.

Öte yandan Tatar, adaylığının açıklanmasının ardından Sarayönü’ndeki parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslendi.

Tatar'a tüm UBP yetkili organları, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

"Cumhurbaşkanı" olarak kürsüye davet edilen Tatar, "Parti yetkili organlarımızın beni bu şerefli göreve uygun görmesi onore etti. Demokrasi yarışı olacak, düşünceler paylaşılacak, halkımıza güveniyoruz, kazanacağız, kazanacağımızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs müzakere sürecinde 50 yıldır süren anlayışa sıkışıp kalmayacaklarını, yeni fikirler geliştireceklerini ve Kıbrıs Türk halkının sesini, beklentilerini dünyaya duyuracaklarını vurguladı.

UBP'nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, liderleri 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun ardından üçüncü adayı olmaktan onur duyduğunu belirten Tatar, "Birlikte çalışarak kazanacağız. Bu; şeref, haysiyet mücadelesidir, yeni bir KKTC için hep birlikte çalışacağız ve bu başarıya imza atacağız" diye konuştu.

"KKTC'nin ve halkımızın beklentileri, huzuru, refahı için, eşitlik temelinde, kırmızı çizgilerimiz, beklentilerimiz yerine getirilirse Kıbrıs’ta anlaşma olabilir, zaten adaya barış 1974'te geldi" diyen Tatar, merhum Rahşan Ecevit'i andı.

Tatar, "Bu önemli makamı kazanacağız çünkü benim yanımdaki ordu kimsenin yanında yoktur" dedi ve konuşmasını alkışlar eşliğinde tamamladı.